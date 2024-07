A Camporosso torna 'Shock metal fest': tutto pronto per la quarta edizione (Foto)

"Che dire di più se non che il più grande festival metal della zona è tornato anche quest'anno" - dicono gli organizzatori - "I ragazzi della shock Events con tanta speranza di continuare a fare crescere l'evento sperano in una grande affluenza affinché il rock metal possa continuare a crescere nella nostra provincia e perché possa diventare uno degli eventi importanti del panorama musicale nazionale. Food and beverage by Baffo. Per informazioni si può consultare www.shockmetalfest.it oppure i social: Instagram shockmetalfest e Facebook shockmetalfest".