Sanremo: rapinato un negozio del centro, due giovani nordafricani arrestati dalla Polizia

Un tunisino di 21 anni ed una algerina 28 sono stati arrestati dalla Polizia di Sanremo per una rapina messa in atto martedì scorso, ai danni di un negozio del centro di Sanremo.

I due avevano rubato della merce in un noto negozio, dopo aver minacciato di morte una commessa, per poter fuggire. Gli agenti, parlando con gli addetti alle vendite, hanno raccolto la descrizione dei malviventi che pochi istanti prima erano riusciti a fuggire e in dettaglio la merce rubata.

Si sono messi sulle tracce dei due, riuscendo ad intercettarli, anche con l’aiuto delle telecamere del sistema di video sorveglianza cittadino. Sono stati così fermati ai giardini ‘Medaglie d’Oro’, bloccandone gli accessi. Avevano ancora tutta la merce asportata (del valore circa di 140 euro) con i dispositivi antitaccheggio danneggiati.

Al momento della fuga l’uomo aveva minacciato una commessa mimando con una mano il gesto del ‘taglio della gola’, per spaventarla ed evitare che la stessa potesse allertare le Forze dell’Ordine. Ieri è stato convalidato l’arresto. Il 21enne tunisino è stato condannato ad un anno e 10 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e 500 euro di multa. La 28enne algerina ad un1 anno e 5 mesi oltre 400 euro di multa, anche in questo caso con la sospensione condizionale.