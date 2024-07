Presentata dal senatore Berrino la proposta di legge sul turismo motoristico per accrescere la promozione degli eventi (Foto e Video)

Presentata la proposta di legge sul turismo motoristico elaborata dall’intergruppo parlamentare Amici dei Motori. Alla presenza dei giornalisti della nostra redazione, addetti ai lavori, parlamentari e rappresentanti di Aci (Automobile club d'Italia), a spiegare l'iniziativa sono stati il Presidente Angelo Damiani Sticchi (tramite videomessaggio), il Presidente della Federazione moticiclistica italiana Giovanni Copioli e i due primi firmatari, il deputato Stefano Vaccari (presidente dell’intergruppo Asi) e il senatore Gianni Berrino (vice presidente). La proposta di legge ha avuto il fattivo e prezioso intervento dell’associazione Citta’ dei motori, legata ad Anci, attiva da anni nel promuovere la cultura dei motori ed i turismo ad essa legata in Italia.

Gli obiettivi che la proposta di legge si pone sono l’accrescimento delle opportunità di promozione e sviluppo del comparto turistico nazionale attraverso la creazione di un nuovo prodotto turistico innovativo e attrattivo in tutti i periodi dell’anno.

"Nello specifico - afferma il Senatore Berrino ai microfoni di Sanremonews - la proposta di legge contiene la creazione di un fondo annuale dedicato al turismo motoristico, la promozione a livello internazionale dell’Italian Motor Week (settimana dell’orgoglio motoristico) la certificazione della Bandiera a scacchi per i comuni che si rendano capaci di attrattività rispetto ai flussi turistici anche attraverso la valorizzazione del Made in Italy. Fondamentale e’ poi la previsione dell’approvazione del calendario nazionale degli eventi motoristici da parte del Ministero del Turismo. Una pdl importante anche per la Liguria e il suo ponente dove la tradizione dei motori, legata al circuito di Ospedaletti, al rally di Sanremo e la Due Valli di Enduro. Un’opportunità per creare pacchetti turistici dedicati".