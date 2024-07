Sanremo, all'Ariston Roof il primo capitolo della trilogia sulla Vita della Vergine Maria

Oggi si conclude al cinema Ariston, il tributo alla trilogia storico religiosa di Fabio Corsaro (QVQ) con il film dal titolo 2Maryam of Tsyon - Cap I Escape to Ephesus".

Perchè la rappresentazione ha seguito il percorso inverso rispetto alla normale programmazione che ci saremmo dovuti aspettare ? Cioè il primo capitolo della trilogia programmato per ultimo ?

Perchè in effetti tutti i messaggi e le spiegazioni che l' autore vuole dare al pubblico, partono dalle origini.

Le più alte domande filosofiche che l' uomo si è sempre posto nella storia:

"Chi siamo ? Da Chi siamo stati creati ? Cosa ci facciamo nel mondo ? E soprattutto: il perchè del dolore e della morte ?"

sono riassunte in questo film di oltre due ore, da guardare lentamente per capire, e la sua mirabile colonna sonora.

Qualcuno ha detto che è un "film difficile" per "addetti ai lavori".

Ma chi sono gli addetti ai lavori della salvezza del genere umano ?

La risposta sta nella scena più toccante del film, ove una giovanissima ed eterea Camilla Nardini (Maryam),

posando la mano sulla testa di Giuseppe Laureri (Apostolo Giovanni), inginoccHiato davanti a lei, gli dice: "Non temere .... l' amore di Dio è per sempre ...."

Se "l' amore di Dio è per sempre" e "tu non sei morto" perchè ho battutto le ciglia,

allora l'umanità ha una speranza, anzi certezza eterna.

I posti sono limitati, si consiglia di acquistare per tempo i biglietti on line.