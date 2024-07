Sostenibilità in azienda: perché è importante

Quando si parla di sostenibilità aziendale, si fa riferimento a quelle scelte di business che consentono alle imprese di ridurre l’impatto negativo e aumentare l’impatto positivo che hanno non solo sull’ambiente, ma anche sulla società nel suo insieme.

La misurazione della sostenibilità dell’azienda, nonché l’individuazione dei punti critici, possono essere effettuati ricorrendo al bilancio di sostenibilità obbligatorio o al report di sostenibilità, il quale viene spesso preferito dalle piccole imprese non soggette a obblighi. Questi documenti, redatti anche da professionisti esterni all’azienda, prendono in considerazione i criteri ESG (Environmental, Society e Governance) e permettono di fornire informazioni circa il proprio operato agli stakeholder.

Al di là degli obblighi di legge, rendere l’azienda più sostenibile è un passo molto importante, in grado di apportare svariati benefici. Andiamo a scoprire quali sono.

L’importanza della sostenibilità aziendale

La società moderna è sempre più attenta alle tematiche relative alla. Dai governi, – i quali promuovono iniziative, fissano obiettivi e stabiliscono nuovi obblighi – fino ai comuni cittadini – sempre più attenti non solo ad adottare pratiche sostenibili, ma anche ad acquistare prodotti dal basso impatto sociale e ambientale –, tutti puntano verso un, meno inquinato e più inclusivo.

Tutto questo fa comprendere immediatamente come le aziende, per rimanere competitive, non possano chiudere gli occhi di fronte alle nuove tendenze e alle aspettative di un’umanità che tende verso un futuro sostenibile.

I benefici per le aziende

Le aziende che mettono in atto soluzioni legate ai criteri ESG compiono scelte che non sono solo, in linea con gli obblighi di legge e le richieste dei consumatori, ma anche estremamente

In particolare, la sostenibilità aziendale è in grado di:

- migliorare l’immagine del brand;

- attirare investitori;

- ottenere finanziamenti dedicati;

- fidelizzare i dipendenti.

Tutti questi benefici sono in grado di aumentare la competitività e la stabilità dell’impresa, e di far registrare un’importante crescita economica.

Come aumentare la sostenibilità in azienda

Nel momento in cui si decide di compiere questo grande passo e di rendere la propria azienda più sostenibile, è necessario, per prima cosa, valutare con attenzione:

- gli obiettivi da raggiungere;

- i settori da potenziare;

- le criticità più urgenti.

Naturalmente, ogni azienda, anche con l’aiuto di consulenti esterni, deve definire un proprio piano di sostenibilità, il quale potrà essere anche molto diverso da quello di qualsiasi altra azienda. Nonostante questo, esistono, a grandi linee, alcuni interventi comuni che permettono di dare inizio al processo di trasformazione.

Tra questi rientrano, a titolo di esempio, il passaggio a fonti di energia sostenibile e all’autoproduzione energetica; l’introduzione, nella supply chain, di soluzioni domotiche e smart volte a ottimizzare i processi; la sostituzione dei vecchi veicoli della flotta aziendale con modelli ibridi plug-in o elettrici, a basso impatto ambientale; l’utilizzo - per i packaging e la creazione di prodotti - di materiali riciclati e riciclabili; le attività formative in azienda, volte a sensibilizzare i dipendenti sui temi della sostenibilità; dei piani welfare aziendali davvero in grado di soddisfare le necessità dei lavoratori.