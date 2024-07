Ventimiglia, scontro auto-moto in corso Genova: un ferito (Foto)

Scontro tra un'auto e una moto a Ventimiglia. E' successo in serata, intorno alle 19, in corso Genova all'altezza dell'incrocio con via Cabagni Baccini.

Sul posto sono subito intervenuti i militari della Guardia di Finanza di Ventimiglia che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza della Croce Verde Intemelia che, in seguito, ha stabilizzato e trasportato il ferito, un uomo di 43 anni, al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera in codice giallo. L'uomo, che era cosciente, ha riportato diversi traumi e presunte fratture.

I baschi verdi hanno anche veicolato il traffico, che si era bloccato a causa dell'incidente, in entrambe le direzioni, in attesa dell'arrivo della polizia locale, che ha effettuato i rilievi del sinistro con l'ausilio della Guardia di Finanza.