Vallecrosia, tartaruga nel torrente Verbone: recuperata dalla polizia locale (Foto)

Avvistata e recuperata dalla polizia locale, questa mattina, una tartaruga nel torrente Verbone a Vallecrosia sotto al ponte nei pressi delle scuole e del supermercato Conad.

Alcuni cittadini si sono accorti della testuggine nel letto del torrente, dove probabilmente è stata abbandonata, e così hanno subito segnalato agli agenti l'insolita presenza.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che l'ha recuperata e presa in carico in attesa che venga poi trasferita in un centro specializzato a Savona. Ora è al fresco e al sicuro.