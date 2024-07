Sanremo, il ministro della Cultura Sangiuliano in visita al forte di Santa Tecla: "Complimenti, ottimo lavoro" (Foto)

Una visita di circa un'ora, dove il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha manifestato interesse e si è complimentato più volte con la dirigenza del forte di Santa Tecla per la sua storia e per il suo vivere la quotidianità con mostre ed eventi in grado di catalizzare l'interesse di numerosi turisti, provenienti da tutto il mondo.

Nel giorno della presentazione del suo libro (Giuseppe Prezzolini, l'anarchico conservatore) ai martedì letterari del Casinò di Sanremo, il ministro intorno alle 17 ha fatto visita al forte e ha potuto conoscere ogni dettaglio grazie all'accoglienza del suo direttore, ossia Alberto Parodi.

Durante la sua visita il ministro ha fatto sapere più volte di aver apprezzato il lavoro svolto fino ad oggi e poi, a Sanremonews, Sangiuliano ha aggiunto: "Io sto ripetendo molto spesso un concetto molto chiaro. Il turismo nel mondo è radicalmente cambiato. Le persone non si accontentano più delle vacanze degli anni Settanta, ma hanno sete di cultura. Pertanto noi dobbiamo offrire esperienze culturali, proprio come fa Sanremo. Dobbiamo valorizzare per poi offrire al mondo".