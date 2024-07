Bordighera, sette nuove palme per piazza Valgoi (foto)

Sette nuovi esemplari di palma Phoenix dactylifera sono stati piantumati a Bordighera nei presso di piazza Valgoi, all'estremità est di corso Europa. In preparazione all'intervento sono state rimosse, con macchinario appositamente noleggiato, le ceppaie di altrettante piante in precedenza improvvisamente crollate o necessariamente tagliate per motivi di sicurezza. Lo sviluppo e la crescita delle sette nuove palme saranno monitorati dall’agronomo dell’Ufficio Giardini del Comune.

L’attività rientra nel piano di manutenzione del verde pubblico per cui l’Amministrazione Ingenito ha stanziato oltre € 400.000, raddoppiando il budget dedicato rispetto all’anno precedente.

Parallelamente prosegue l’attività di pulizia dei giardini e dei vialetti della Pineta di Bordighera.