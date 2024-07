Sanremo: doppio appuntamento musicale a Villa Zirio, concerti domani e domenica prossima

Doppio appuntamento a Villa Zirio con due Concerti organizzati dalle associazioni “Note Libere” e “Scuola di Musica Città di Sanremo”.

Mercoledì 17 luglio alle ore 21.30 presso il Salone Verdi di Villa Zirio si terrà un Concerto del Duo Pianistico “Tarli-Varbanov”. Fiammetta Tarli e Ivo Varbanov, che in questi giorni hanno tenuto una Masterclass di pianoforte organizzata dalle due Associazioni, si esibiranno in un programma a due pianoforti dal titolo “Shall We Dance?” Musiche di Brubeck, Vladiguerov, Milhaud e Piazzolla.

Domenica 21 luglio alle ore 21 nel giardino di Villa Zirio si terrà un Concerto che vedrà protagonista la Giovane Orchestra della Riviera dei fiori “Note Libere” che si unirà al gruppo pop-rock “Fri Noz” di cui fanno parte alcuni ragazzi dell’Orchestra stessa; insieme eseguiranno un programma di musiche pop-rock modern.

L’ingresso è libero