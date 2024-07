Bordighera, due giorni di eventi alle ville confiscate alla criminalità organizzata (Foto)

Una serata in memoria delle vittime innocenti delle mafie e una per un futuro di giustizia e solidarietà verranno organizzate a Bordighera.

Il 19 luglio, in occasione del 32^ anniversario della strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta, Libera Imperia, con un’ampia rete di sostegni e collaborazioni, organizza un incontro dedicato alla Memoria delle vittime innocenti delle mafie a Bordighera, in strada Cornice dei due Golfi n. 138, presso le ville confiscate alla ‘ndrangheta, attualmente assegnate a Spes e Caritas. La manifestazione avrà inizio alle 21. Ci saranno interventi e letture oltre all'esposizione di elaborati di studenti di alcune scuole della provincia e all’esibizione di ben due bande musicali: Borghetto N.S. di Bordighera e Città di Ventimiglia.

Il 21 luglio è, invece, in programma un evento che prevede nel pomeriggio, dalle 16, laboratori dedicati al mondo del volontariato per imparare a condividere e collaborare nelle diversità, quindi, la cena offerta da CSV Polis per i volontari (richiesta prenotazione) e, infine, alle 21, gratuita e aperta a tutti, la proiezione del film "Io Capitano", realizzata in collaborazione con Cinemovel - “Libero cinema in libera terra", l'associazione, fondata da Ettore Scola, che si occupa di portare il cinema (con schermo e impianto vero) all'aperto per promuovere i valori della legalità e della convivenza civile.

"Questi eventi sono la prosecuzione dell'impegno iniziato la scorsa estate con il primo campo E!State Liberi! e continuato in inverno e in primavera con numerosi incontri con gruppi di studenti, prevalentemente delle scuole della provincia di Imperia, sulla mentalità mafiosa, e sulle mafie nel ponente ligure, dedicati alla memoria delle vittime innocenti delle mafie e all'educazione alla legalità" - fa sapere il coordinamento provinciale di Libera Imperia - "Il 19 luglio rappresenta anche l'inizio delle attività estive di studio e di lavoro che vedranno coinvolti i partecipanti al secondo campo E!State Liberi, gruppi di scout provenienti da diverse località sia liguri che di altre regioni del Nord Italia, nonché gruppi di ragazzi di altre associazioni di Bruxelles. Si terranno seminari e laboratori incentrati sul tema della relazione e della solidarietà, della legalità e della giustizia sociale e i partecipanti saranno coinvolti anche in attività di pulizia e di riutilizzo dei beni confiscati per renderli sempre più fruibili, anche in previsione delle ulteriori attività di formazione e di testimonianza che riprenderanno con l'inizio del nuovo anno scolastico: Il bene si fa bello... e ora...legalità! Si ringraziano tutti i numerosissimi sostenitori, ai quali si è aggiunta anche l'associazione nazionale 'IJVAS-Il jazz va a scuola': essere parte di questa grande rete rappresenta pienamente la bellezza, la tenacia e la speranza della nostra terra".