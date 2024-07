Sanremo, anno 2024-2025: passaggio del collare all'Inner Wheel Club (Foto)

Il suggestivo parco di Villa Nobel a Sanremo, lo scorso 3 luglio, ha ospitato la serata del “Passaggio del Collare” per l’anno Inner Wheel 2024-2025 del Club di Sanremo.

Dopo un intenso biennio di lavoro la presidente uscente Anne Lieussanes Tasco ha passato il testimone alla nuova presidente Cattarini Mastelli Torlasco Maria Claudia, avvenuto, non senza l’emozione di entrambe, riassumendo l’attività svolta finora nell’attesa delle nuove sfide che il club affronterà.

La serata ha visto la partecipazione di numerosissime socie accompagnate da familiari e amici che in un’atmosfera distesa e allegra hanno potuto apprezzare l’ottima cena servita impeccabilmente. Fra i graditi ospiti erano presenti i signori Sergio Viglietti e Massimo Rossano, rispettivamente neo presidente e past president Club Rotary Hambury oltre a Spartaco Fragomeni (Rotary Hambury) e Paolo De Marchi (Rotary Sanremo), Enzo Benza (Governatore del Distretto 108ia3 Lions), Guido De Angeli (past president Lion Club Sanremo Host) e il dottor Francesco Alberti, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Imperia nonché Ingrid Biancardi (presidente Fidapa di Ventimiglia) accompagnata dalla signora Gigliola Coppo.

"Particolarmente gradita è stata la presenza della socia Inner Samya Kamoun, past president del club di Tunisi D153 FAMAT che ci aveva già onorato di una sua visita lo scorso 26 febbraio con una sua interessante relazione durante una conviviale" - dice l'Inner Wheel Club di Sanremo - "La serata è stata l’occasione, infine, per la spillatura della nostra nuova socia Madeleine Laik, trasferita per ragioni logistiche dal club di Cannes, accolta con entusiasmo per la sua disponibilità e dolcezza. Una menzione particolare merita l’apposizione sul nostro 'labaro' del riconoscimento distrettuale del 'Premio Editoria' attribuito quest’anno al nostro club grazie all’incessante e pregevole lavoro della nostra socia Marina Remaggi nella sua veste di addetta stampa. L’augurio di buon lavoro per il nuovo anno che ci attende ha concluso questa intensa serata che come ogni anno è sempre speciale".