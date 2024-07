Arma di Taggia: si avvicina l’appuntamento con la ‘Sant’Erasmo run k10’ del 27 luglio

Prosegue l’organizzazione della seconda edizione della manifestazione podistica 'Sant'Erasmo Run K10', in calendario sabato 27 luglio ad Arma di Taggia. Giovedì prossimo saranno svelati alcuni dettagli dell’evento che animerà il weekend di festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo.

In programma una gara di 10 Km, su un percorso omologato FIDAL, ed una corsa non competitiva di 5 Km. La partenza è prevista alle 18.00 con un tempo massimo di due ore. Le iscrizioni sono aperte online sul sito. Tutti i concorrenti della gara competitiva dovranno essere affiliati alla FIDAL e in regola con le pratiche di tesseramento.

Il tracciato interesserà il tratto costiero dei Comuni Taggia e Sanremo transitando, nella quasi totalità, sulla Pista ciclo-pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure. Anche per questa edizione, in linea con la consolidata tradizione NATURUN TEAM verrà allestito un vasto novero di premi speciali, che verranno assegnati ad estrazione. La gara ha ricevuto l’approvazione di Amaie Energia e Servizi, ente concessionario della Pista Ciclopedonale, è sostenuta e patrocinata dai Comuni di Taggia e Sanremo con gli Assessorati allo Sport e al Turismo e si svolgerà in collaborazione con la Croce Verde Arma Taggia.

Per ogni ulteriore dettaglio e per ogni necessità di chiarimento, è possibile contattare la segreteria, all’indirizzo mail naturunteamk40@gmail.com oppure consultare il Regolamento disponibile sul sito internet www.naturunteamk40.com Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social Facebook e Instagram della Naturun Team Valle Argentina.