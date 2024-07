Sanremo: a Bignone, una serata dedicata all'osservazione della Luna Piena e del cielo stellato

Domenica 21 luglio a Monte Bignone, sulle alture di Sanremo, una serata dedicata all'osservazione della maestosa Luna Piena e del cielo stellato. L'incantevole scenario che sovrasta la città dei fiori, con la sua ampia vista panoramica, creerà la cornice perfetta per ammirare il sorgere della Luna Piena e ammirare la notte illuminata dalla sua luce.

Durante la serata i partecipanti saranno guidati dagli associati di Stellaria in un emozionante viaggio tra le stelle. Grazie ai telescopi, sarà possibile scrutare nei minimi dettagli la superficie lunare e esplorare altri tesori celesti come stelle doppie, ammassi stellari e nebulose.

Per gli amanti della natura e delle meraviglie del cosmo, un appuntamento da non perdere. Ritrovo alle ore 21.30 dal parcheggio di Monte Bignone. La partecipazione è ad offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al numero +39 348 5520554.



