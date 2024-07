Messi e Ronaldinho sostengono Water crypto su Solana

Chi avrebbe mai pensato che due stelle del calcio mondiale, Lionel Messi e Ronaldinho Gaucho, potessero creare tanto clamore su una meme coin? La nuova altcoin in questione è Water (WATER) di Solana, che ha avuto un’incredibile impennata di popolarità grazie a questi due calciatori.

Un boom inaspettato grazie alle star del calcio

Messi, con oltre 500 milioni di follower su Instagram, e Ronaldinho, con i suoi quasi 77 milioni, hanno portato il token WATER nella parte più alta dello showbiz. I due grandi calciatori hanno pubblicizzato il token nelle loro storie su Instagram, provocando un aumento fulmineo del suo valore, che è letteralmente esploso di oltre il 200%.

La popolarità del token è salita alle stelle dall’8 luglio, quando Messi ha pubblicato una foto a tema WATER. Non volendo essere da meno, Ronaldinho lo ha seguito a ruota il giorno dopo, scatenando una valanga di curiosità intorno a questa meme coin.

Meme coin Water: tra beneficenza e speculazione

La prima domanda che viene in mente è: perché questa meme coin è così speciale? Il suo fine è nobile. La criptovaluta si è presentata con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulle questioni ecologiche e di sostenere progetti di beneficenza. Fino ad ora, il team di Water ha donato più di 200.000 dollari in Bitcoin per progetti che forniscono acqua potabile in paesi come l’Etiopia e l’Uganda. Inoltre, altri 240.000 dollari sono stati donati ad enti benefici.

Ma attenzione! Anche se i calciatori ci mettono la faccia, il sito web della meme coin è molto chiaro: WATER è priva di valore intrinseco e destinata solo all’intrattenimento. Queste frasi, chiamate clausole di esclusione di responsabilità, sono comuni tra le meme coin per evitare aspettative finanziarie non realistiche tra gli investitori.

La montagna russa del prezzo di WATER

L’approvazione di Messi ha fatto volare il prezzo della meme coin Water del 360% in pochissime ore. Improvvisamente, il token è passato dal risibile prezzo di 0,00031 dollari a uno significativamente più alto di 0,00147 dollari. Come spesso accade con queste monete, il sogno è durato poco e il crollo del -70% è stato altrettanto rapido. Al momento in cui scriviamo, il prezzo si aggira intorno a 0,0008578 dollari, con un calo considerevole negli ultimi sette giorni.

Le celebrazioni sono state brevi, com’è tipico per le meme coin promosse dalle celebrità. Siamo già stati spettatori di scenari simili con altri personaggi famosi come Caitlyn Jenner e Jason Derulo, che hanno lanciato o promosso altre meme coin. Anche in questi casi, i prezzi hanno subito vertiginose ascese, seguite da cali radicali.

Fortunatamente, non tutte le meme coin subiscono questo destino. Ce ne sono due in particolare che continuano a crescere in prevendita: WienerAI e PlayDoge.

WienerAI: coniugare meme coin e intelligenza artificiale

WienerAI unisce la passione per le meme coin con la tecnologia AI per il trading. Una combinazione bizzarra, se vogliamo, ma che ha già raccolto oltre 7,3 milioni di dollari in prevendita. Chiamatela una dose di zucchero canino con un pizzico di algoritmo.

L’idea dietro WienerAI è semplice quanto innovativa: un bot di trading AI che guida gli utenti a fare scambi intelligenti, aiutandoli a identificare potenziali tesori nascosti nel mondo delle criptovalute. Ben un terzo dei token WAI è stato riservato agli acquirenti in prevendita. Ma cosa rende WienerAI così speciale? Forse è la combinazione tra l’adorabile mascotte e l’algoritmo avanzato, o magari l’idea di un “migliore amico” che aiuta a fare scelte di investimento intelligenti. Intanto, la community su X e Telegram cresce a dismisura.

PlayDoge: nostalgia e innovazione nel mondo delle meme coin

Altra meme coin in ascesa è PlayDoge . Di cosa si tratta? Chiudiamo gli occhi e pensiamo ai Tamagotchi. Ora apriamoli e pensiamo a un Tamagotchi su blockchain. Ecco, questa è l’idea dietro PlayDoge. Ispirato ai celebri giochi degli anni ’90, PlayDoge consente ai giocatori di interagire con un animale domestico virtuale, non uno qualsiasi, ma un adorabile Shiba Inu. La prevendita va a gonfie vele: più di 5,5 milioni di dollari raccolti finora.

I token $PLAY possono essere ottenuti interagendo con il proprio Shiba Inu virtuale e sono disponibili sulle reti BNB ed Ethereum. Questo offre una maggiore accessibilità agli utenti che possono acquistare e utilizzare i token attraverso le piattaforme più comuni. Il gioco sarà disponibile su App Store e Google Play Store, offrendo agli utenti un tocco di modernità al caro vecchio concetto del Tamagotchi. Utenti che stanno apprezzando questa idea, crescendo in numero su canali X e Telegram di PlayDoge.

Meme coin Water: da sostenere o da evitare?

Le previsioni variano, ma molti esperti vedono un potenziale interessante in PlayDoge. Alcuni analisti suggeriscono che il prezzo del token potrebbe toccare $0,001 entro la fine dell’anno, nella speranza di un’impennata futura che lo porterebbe a $0,03 entro il 2025.

Seppur l’ecosistema delle meme coin resti un’offerta affascinante nel mondo delle criptovalute, sono da prendere con le pinze. Non si può ignorare l’evidente rischio di perdita finanziaria associato a questi token. La meme coin Water, sostenuta da Lionel Messi e Ronaldinho, ha avuto un picco entusiasmante ma anche un repentino crollo. Quindi, prima di lanciarsi in queste avventure, assicurarsi di puntare sui cavalli migliori, che in questo caso sono WienerAI o PlayDoge.