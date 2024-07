Santo Stefano al Mare: torna l’appuntamento annuale della ‘Pedalata col campione’

Il 19 e il 20 luglio, presso l’Hotel & Residence Aregai Marina, torna l’appuntamento annuale della ‘Pedalata col campione’, storicamente promossa dal Gruppo Cozzi Parodi in collaborazione con il network INBICI, in onore dello sport che, a Sanremo, gioca in casa: il ciclismo.

“Anche quest’anno – si spiega nella nota - gli ospiti d’onore sono veri e propri giganti del pedale:

Gianni Bugno, pluripremiato campione del ciclismo degli anni Novanta, presenterà la sua prima autobiografia, ‘Per non cadere. La mia vita in equilibrio’, scritta insieme al giornalista freelance Tiziano Marino, che conta al proprio attivo collaborazioni con tutti i maggiori quotidiani della nazione e la partecipazione come coautore alle biografie di personaggi del calibro di Damiano Cunego e Dario Hübner. La storia di Bugno, un campione del ciclismo degli anni d’oro, quando ancora si correva sulla cresta della pura emozione, raccontata per la prima volta senza veli da un uomo che non ha mai amato le luci della ribalta, ma che oggi - appesa la bicicletta al chiodo - sceglie di onorare lo sport cui ha dedicato la vita con un racconto autentico.

Claudio Chiappucci sarà invece portato sul palco dalla firma storica del giornalismo – Beppe Conti – con la sua biografia nel libro ‘El Diablo racconta - Chiappucci. Una vita in fuga’, incentrato sull’iconica figura del diavolo del tour de France, che ha fatto correre migliaia di cuori insieme a Lui sui circuiti più famosi del mondo. Storie di amicizie, rivalità, gare vissute fino all’ultimo secondo, con la voce narrante del campione in persona.

La presentazione sarà condotta dal giornalista Gian Luca Giardina.

Farà gli onori di casa la Presidente Beatrice Parodi e porteranno il saluto le autorità istituzionali presenti.

La giornata si chiuderà con un aperitivo sulla splendida spiaggia di Aregai Marina e, a seguire, la cena nella sua suggestiva terrazza, durante la quale verranno servite specialità enogastronomiche liguri preparate con la massima cura dagli chef della struttura.

Ma la vera sfida inizierà il mattino dopo, quando, consegnate le pettorine, i più coraggiosi saranno invitati a pedalare coi campioni nel percorso Aregai/Imperia e ritorno, battendo la splendida costa a colpi di pedale. Alla pedalata sono invitate tutte le Associazioni ciclistiche della Liguria. La partenza prevista per le 10.00 dall’Hotel Aregai sarà animata dai due campioni in un clima di festa.

Si ringraziano i numerosi sponsor che anche quest’anno hanno contribuito per una migliore riuscita della manifestazione, in particolare Fun7 che metterà gratuitamente a disposizione le bici della sua scuderia per la Pedalata”.