Sanremo: Luca Marzocco conferma le intenzioni sull'Astoria "Sarà un CondHotel', investimento da 50 mln"

“Il contratto preliminare è stato firmato l’altro giorno mentre l’atto ufficiale è previsto entro fine anno. Per la riqualificazione stiamo studiando diverse ipotesi ma non c’è ancora nulla di certo”.

Sono le parole di Luca Marzocco, imprenditore sanremese che ha grandi interessi anche in Costa Azzurra, poco dopo l’annuncio lanciato dal nostro giornale, sul suo acquisto dell’ex hotel Astoria, l’albergo di corso Matuzia chiuso da oltre 20 anni.

Marzocco era presente oggi a Sanremo, in occasione del taglio del nastro per la ristrutturazione della zona sotto il cosiddetto ‘lotto Ghersi’, ricostruito interamente da una delle società del gruppo, la ‘VistaMar’. “Per l’Astoria – prosegue – c’è il vincolo alberghiero ma ci sono idee per una sorta di ‘CondHotel’, ovvero una pare residenziale con tutti i servizi legati ad un albergo e, la parte che rimane come vero e proprio hotel, con servizi, ‘Spa’ ed altro”.

Al momento non è ancora iniziata la fase progettuale: “No, ma sicuramente lavoreremo con lo studio Alborno, che ha fatto la ‘VistaMar’ e collabora da sempre con noi. Stiamo ancora valutando la situazione. Impossibile fare delle tempistiche, ma ci vorranno alcuni anni di tempo, compresi i permessi di fattibilità”.

L’acquisto dell’ex albergo ha visto un esborso di circa 7 milioni di euro mente, a spanne, la ristrutturazione totale potrebbe variare tra i 35 e i 50 milioni di investimento. La società che si occuperà dell'intervento si chiamerà 'Astoria 2024'.