Ventimiglia, sabato il Ludobus fa tappa al Resentello

Sabato 13 Luglio presso il belvedere del Resentello, Ventimiglia, dalle ore 10.00 alle 13.00, farà tappa il “Ludobus”: si tratta di un'attività ludica inserita nell'appalto del servizio di assistenza scolastica che l'Ambito Territoriale Sociale N. 1 ha affidato alla Cooperativa Animazione Valdocco.

“Il Ludobus – spiega il Vicesindaco ed Assessore ai Servizi Scolastici Marco Agosta - è un furgone attrezzato con oltre 50 giochi di strada, tutti realizzati in legno, che trasformano ogni piazza, ogni cortile ed ogni giardino in un parco giochi per grandi e piccini, e che può essere installato ovunque si abbia voglia di giocare e di stare insieme. Le attività sono destinate ad un vasto target di utenza e sono possibili tipologie di gioco sia libero che strutturato. I giochi, di ispirazione montessoriana, sono realizzati con materiale naturale, e sono il frutto di una ricerca sul gioco della tradizione dal 1300 ai giorni nostri. L'obiettivo – conclude il Vicesindaco - è quello di rendere ciascun bambino protagonista del proprio spazio e trasformare le città in luoghi di incontro attivo dove tessere relazioni e trascorrere tempo di qualità incontrando altri coetanei e condividendo un’occasione formativa per tutta la famiglia”.