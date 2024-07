Sanremo: torna 'Unojazz&Blues', festival che inonderà Sanremo di talenti internazionali della musica (Foto)

L'Unojazz&Blues festival ritorna per la 15sima edizione. Due mesi di spettacoli tra l'auditorium Franco Alfano e il teatro del Casinò di Sanremo.

Sette appuntamenti suddivisi tra i due palcoscenici, due dei quali organizzati in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica locale, che ospiterà il 16 luglio, spettacolo di apertura, Stacey Kent e il 20 agosto Francesco Cafiso.

Il festival è sponsorizzato da Unoenergy, con i patrocinio del Comune di Sanremo, l'assessorato al turismo, mentre il coordinamento e la produzione sono affidati a Mara De Scalzi, che firma diversi programmi Rai.

E proprio il servizio televisivo nazionale sarà un nuovo eccellente collaboratore del festival: il 12 settembre andrà infatti in onda su uno dei canali Rai uno special dedicato all?Unojazz&Blues festival e ai suoi momenti topici: quaranta minuti di live, interviste ai protagonisti e approfondimento sul jazz. "Andare in Rai a livello nazionale è molto importante. Il calendario è bellissimo, abbiamo lavorato con tanto cuore e spero si vedrà" ha detto De Scalzi durante la presentazione della rassegna.

Nel programma presente anche il contest per band e giovani solisti tra i 15 e i 40 anni che si esibiranno sul palco: al termine verranno poi indicati i tre vincitori, che riceveranno delle borse di studio e la promozione del loro brano. "La speranza è che possa essere un trampolino di lancio per loro" ha detto Massimo Caldarelli, riferendosi agli otto finalisti, che hanno superato una selezione a cui hanno partecipato 300 artisti.

Ogni concerto avrà un'opening band ligure che introdurrà sul palco l'artista. L'ingresso agli eventi del Casinò saranno gratuiti, con prenotazione online fino a esaurimento posti.

Il via della rassegna sarà martedì 16 luglio con Stacey Kent e l'Orchestra Sinfonica di Sanremo all'Auditorium Franco Alfano; per l'occasione sarà presente il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, impegnato in questi giorni sul territorio della riviera in diversi eventi culturali.