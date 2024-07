Sanremo: da ieri sera e dopo un'estate di stop è tornata l'isola pedonale sul porto vecchio

Dopo un anno di stop, torna l’isola pedonale sul porto vecchio di Sanremo. La decisione è stata presa dal Comune, anche a seguito delle richieste messe in atto dalle associazioni di categoria.

In particolare dalla Confartigianato, che ha espressamente richiesto il ritorno all’antico, con la possibilità per turisti e residenti di passeggiare tranquillamente in corso Nazario Sauro, tra a piccola rotonda in corrispondenza con il molo e la zona attigua all’ingresso del sottopasso Croce Rossa.

La prima serata è stata quella di ieri e la decisione presa da palazzo Bellevue riguarda la massiccia presenza, in estate, di molte persone per il passeggio serale. Con il passaggio delle auto, molto spesso lo scorso anno si sono registrati problemi di sicurezza della circolazione stradale generale ed in particolare per quella pedonale.

L’istituzione dell’isola pedonale, fino all’8 settembre è stata decisa anche per l’eventuale estensione delle occupazioni di suolo pubblico da parte di bar e ristoranti della zona. Il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, è previsto tutte le sere tra le 20 e mezzanotte e mezza.