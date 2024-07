Taggia, 1,2 mln di euro per la messa in sicurezza del Rio Beglini, Conio: "Premiata la capacità del Comune di pianificare e programmare interventi"

Un milione e 200 mila euro per l'adeguamento idraulico del rio Beglini. La notizia del finanziamento da parte della Regione Liguria è stata accolta con grande entusiasmo da parte dell'amministrazione di Taggia, che adesso può completare la messa in sicurezza dell'intera area delle ex Caserme Revelli, zona dove sorgeranno due nuove scuole entro il 2025 e una parte di abitato circostante.

Il valore dell'opera è così suddiviso: il milione di euro è a carico della Regione, mentre i restanti 200 mila euro sono cofinanziati dalla Provincia di Imperia e dallo stesso Comune di Taggia. Ad oggi è impossibile stabilire una data di inizio lavori. Sicuramente partiranno una volta superati i vari iter burocratici, ma è comunque possibile che possano prendere il via verso la fine di dicembre e l'inizio di gennaio 2025.

"Si tratta di un ulteriore importante risultato per la nostra amministrazione, che vede premiata la nostra capacità di pianificare e programmare importanti interventi per una sempre maggiore sicurezza del nostro territorio", spiega il sindaco Mario Conio. "Si tratta di un intervento importante, che si aspettava da tempo. Un doveroso ringraziamento a Regione Liguria e a tutta l’amministrazione regionale. La proficua collaborazione con il nostro Comune, e il costante lavoro di programmazione, ha permesso in questi anni di attrarre considerevoli risorse economiche, creando sviluppo per il territorio".