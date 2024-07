Il Prefetto incontra il nuovo comandante della legione Carabinieri della Liguria

Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha ricevuto stamani il Generale di Brigata Claudio Lunardo che ha recentemente assunto l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri della Liguria. Presente all’incontro anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, Col. Marco Morganti.

Il Generale Lunardo ha garantito al Prefetto la più ampia collaborazione nel comune interesse di attuare ogni iniziativa atta a rafforzare la sicurezza nel territorio imperiese, attraverso il miglior impiego delle preziose risorse in dotazione ai presidi territoriali dell’Arma dei Carabinieri. In tale direzione si è proceduto anche ad un esame della situazione delle caserme presenti nella provincia di Imperia, individuando un programma di misure necessarie per il miglioramento delle situazioni logistiche e allocative.

Il Prefetto, nel ringraziare per la disponibilità, ha avuto modo di apprezzare l’operato della Legione Carabinieri della Liguria, nella certezza che, come già avvenuto durante la gestione del Generale Ferla, i rapporti di collaborazione saranno sempre improntati a una proficua sinergia istituzionale nell’interesse della collettività, al servizio del nostro Paese.

Il Generale Lunardo proviene da una lunga e qualificata esperienza nell’Arma dei Carabinieri dove ha ricoperto importanti servizi sia presso lo Stato Maggiore della Difesa che presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

L’Alto Ufficiale, vanta altresì una consolidata esperienza sul territorio avendo svolto numerosi incarichi operativi in gran parte d’Italia, fino a ricoprire il vertice dei Comandi Provinciali di Venezia e Torino. Il Prefetto ha rivolto al Generale Lunardo i migliori auguri di buon lavoro.