Processo Breakfast, Scajola: “Si chiude un lungo periodo di sofferenza della mia vita"

“Si chiude un lungo periodo di sofferenza della mia vita. Un periodo segnato da accuse infamanti, che via via sono cadute, come era scontato che fosse, date le anomalie e le incongruenze che avrebbero potuto distruggere la mia fiducia nella Giustizia. Un processo che si è trascinato troppo a lungo, per finire nel nulla, perché sul nulla era basato", commenta così il sindaco Claudio Scajola la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria. Il processo si è concluso con la prescrizione, il collegio penale non ha accolto la richiesta di assoluzione nel merito richiesta con le arringhe della difesa del sindaco di Imperia, composta dagli avvocati Patrizia Morello e Elisabetta Busuito.

Scajola era stato condannato in primo grado a due anni di reclusione, nel gennaio 2020, per procurata inosservanza della pena, con l’accusa di avere favorito la latitanza a Dubai dell’ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, dopo che quest’ultimo aveva ricevuto un ordine di carcerazione per concorso esterno in associazione mafiosa.