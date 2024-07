Sanremo: i cittadini della Marina attaccano un dj set in piazza Sardi, il gestore "Abbiamo agito secondo le regole"

Ancora una volta tensioni tra i locali della movida sanremese e i residenti. Sabato 6 luglio, lamenta il comitato dei cittadini della Marina, da uno dei locali in piazza Sardi (il ristorante 'La Pignese') proveniva musica ad alto volume, senza interruzione fino all’una e mezza di notte. Una serata con dj set e karaoke, che chi abita nelle case del centro non ha sopportato, lamentando la mancanza di considerazione nei propri confronti.

Arriva però la risposta del locale, che difende la liceità del proprio operato: “Noi abbiamo fatto musica fino all’una - risponde il titolare, Marco Ventimiglia - ho chiesto per conferma e mi è stato detto che fino a quell’ora non ci sono problemi. Mi sono informato perché non lo facciamo praticamente mai, solo occasionalmente per matrimoni, compleanni e simili. Quella sera abbiamo fatto un compleanno con un po’ di musica, niente di più. Come già detto, lo facciamo poche volte magari per occasioni particolari, negli ultimi dieci anni sarà successo non più di tre volte che mettiamo la musica”.

Nella nota dei residenti di piazza Sardi arriva anche un’accusa nei confronti di Piazza Bresca, additata di aver approfittato del dj set per nascondere il rumore fatto nella stessa. I gestori dei locali fanno però sapere che questo non è successo. La musica nei locali è stata riprodotta stando nei limiti, l’unico rumore che poteva provenire dalla piazza era quello delle persone che parlavano ai tavoli, un suono non sufficiente a disturbare il sonno dei residenti nella zona.

Le lamentele dei cittadini della Marina però non si fermano qui, con un appello nei confronti dell’amministrazione alla “regolamentazione delle attività commerciali nello storico quartiere, con chiusure ad ore certe, controllo ricorrente delle emissioni musicali, controllo dell’occupazione di spazio pubblico, verifica delle vie di fuga dei condomini e delle piazze, controllo e verifica della somministrazione di alcolici, attenzione all’ordine pubblico”.