Badalucco verso la sua scelta 'green', entro qualche mese raddoppieranno le colonnine di ricarica

Badalucco intende incrementare la sua scelta energetica verde. Ma non in maniera esclusiva. Nel giro di qualche mese il centro della Valle Argentina raddoppierà le colonnine per la ricarica elettrica. E’ una delle prime scelte della riconfermata amministrazione comunale.

“Oggi – dice il Sindaco di Badalucco Matteo Orengo –inizieranno i lavori per la messa in opera di due nuove colonnine per la ricarica pubblica di vetture con motore elettrico. L’impianto sarà a costo zero per le casse comunali e sarà realizzato dalla Società Duferco. Si potranno caricare due auto in contemporanea. Le colonnine sorgeranno in un’area strategica per il nostro centro abitato. Saranno ubicate in regione Filippo Boeri, nell’ambito del parcheggio pubblico, nella zona più vicino all’area del torrente. Si tratta di un impianto ubicato in una zona strategica del comune. E’ all’ingresso del paese, nei pressi di un’importante agriturismo e in vista di altre strutture ricettive nella parte alta del paese”.

Le nuove colonnine renderanno Badalucco il paese più fornito di erogatori di corrente ad uso della trazione. Infatti la nuova infrastruttura, caratterizzata da tempi di ricarica veloce si va ad aggiungere a quella già esistente nella parte opposta del paese, sempre all’interno di un grande parcheggio. Per trovare poi un altro punto di fornitura occorrerà salire fino a Triora.

“Per noi questa era una via quasi obbligata – continua il primo cittadino – per il costo zero e per rispondere alle esigenze di una clientela che si identifica con la scelta opposta ai motori termici. Soprattutto da quando siamo entrati nel club esclusivo dei Borghi più belli d’Italia, che attirano in paese molti turisti, che chiedono questo genere di servizio. Ma abbiamo intrapreso una strada nuova in questo senso. Il Comune infatti ha in conclusione una trattativa che prevede l’assegnazione gratuita di un’auto elettrica per uso di rappresentanza. Verrà donata da una nota concessionaria della nostra provincia per motivi promozionali”.

Nel paniere verde rientra il completamento dell’illuminazione pubblica totalmente a led. E’ stato infatti illuminato, da una decina di giorni, in questa maniera l’impianto sportivo, che era stato escluso dalla nuova illuminazione che aveva interessato tutte le strade del paese già da quattro anni.

“Sul piano dell’innovazione tecnologica – termina Orengo - invece attualmente si sta segnando il passo, ma ho dato incarico ad uno dei nuovi consiglieri di seguire attentamente la pratica della fibra ottica. Qui ci sono alcune cose che non comprendiamo. Non si comprende ad esempio il ritardo della messa in funzione della fibra, con i lavori ormai conclusi da più di due anni. Questo ci danneggia come immagine perché spesso, soprattutto gli stranieri, si informano della potenza della rete internet. L’assenza di una risposta ottimale a basso costo ci sta facendo perdere competitività. E’ un dossier che dovrà essere presto preso in carico dal consigliere delegato Gian Romano Mioranza”.

Intanto nel pieno centro del paese sono stati conclusi i lavori per la messa norma del distributore di carburante. Si attende solo un documento di autorizzazione da parte della Provincia di Imperia. Nei prossimi giorni la pompa di benzina stoppata dal mese di gennaio, ritornerà ad erogare il carburante, con sistemi totalmente automatizzati. Scelta verde sì, ma con giudizio, come direbbe Manzoni e come consiglia ancora l’altissima presenza sulle nostre strade di auto con motore tradizionale a benzina o gasolio. In attesa della riapertura del distributore di Molini di Triora, quella di Badalucco è l’unica pompa della Valle Argentina.