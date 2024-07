Ventimiglia accoglie il Voxonus Festival con una serata di ‘Musica nel mondo’ ai Balzi Rossi

Giovedì 11 luglio alle 20.30 il Voxonus Festival "Dalle Alpi al mare" approderà a Ventimiglia. All'interno del Museo preistorico dei Balzi Rossi, sito gestito dalla Direzione regionale Musei Liguria, il concerto "Musica nel Mondo" proporrà al pubblico le più iconiche musiche di Piazzolla, Tenco, Albeniz, Laurenz, Mascagni, Bach, McKennitt, Paganini, Kosma, Louiguy, Kander and Ebb, Velàsquez Torres, Jobim, Mendoza y Cortés. Esecutori: Claudio Gilio (viola), Alberto Fantino (fisarmonica) e Maurizio Baudino (chitarra).

IL PROGRAMMA

Musica nel mondo è una rotta che attraversa i confini e le epoche. Al timone troviamo il trio composto fisarmonica, viola e chitarra. Il programma unisce i fili delle tradizioni musicali in un tessuto sonoro ricco di sfumature e colori, trasportando gli ascoltatori in un'epica esplorazione dello spazio e del tempo. "Da Bach a Piazzolla", è per l'appunto questo il sottotitolo di un percorso traccia un ponte tra passato e presente, creando connessioni che rivelano la bellezza e l'universalità della musica. Musica nel mondo è il risultato di una ricerca pionieristica condotta dal Voxonus Festival, che celebra le analogie, le differenze e le influenze reciproche tra le culture musicali. Gli interpreti non possono che diventare cantori di una storia senza tempo.

Alessandra Guerrini, direttore dei Musei Nazionali della Liguria, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova edizione di Voxonus, che vedrà consolidata la rete tra le realtà museali, artistiche e istituzionali coinvolte per un'attiva e concreta valorizzazione del territorio. "La collaborazione tra Direzione regionale Musei nazionali Liguria e Orchestra Sinfonica di Savona nasce l'anno scorso - dice Guerrini - con un protocollo d'intesa grazie al quale i Musei statali della provincia di Savona (Forte San Giovanni a Finale Ligure guidato da Daniela Barbieri e Museo dell'Arte Vetraria Altarese di Villa Rosa ad Altare guidato da Valentina Fiore) hanno ospitato alcune tappe della scorsa stagione. Quest'anno la collaborazione si consolida, con il coinvolgimento di altre sedi museali statali del territorio ligure: dal Museo Archeologico di Luni al Museo Archeologico dei Balzi Rossi a Ventimiglia, passando per la Villa Romana del Varignano di Portovenere, per Forte Santa Tecla di Sanremo e, infine, Palazzo Reale di Genova. Oltre alla riconferma delle suggestive sedi di Villa Rosa di Altare e Forte San Giovanni di Finale Ligure".

PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL

Queste le parole del direttore del Festival e presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona Claudio Gilio: "Voxonus Festival 'Dalle Alpi al mare' celebra il suo tredicesimo anniversario con una stagione di eventi e novità dedicati alla musica barocca. Con oltre 60 concerti, il Festival è la principale produzione dell'Orchestra Sinfonica di Savona. Nato dall'esperienza dell'Academia di musici e cantori, si avvale di formazioni musicali composte da professionisti di calibro internazionale, utilizzando strumenti storici che esaltano la scrittura dell'epoca. Il tema di quest'anno, 'I continenti della musica', ripercorre le rotte culturali del passato e del presente. La proposta artistica del 2024 si focalizza quindi sulla riscoperta di autori italiani del Settecento, spesso poco conosciuti, e su composizioni raramente eseguite. Particolare attenzione sarà dedicata inoltre alla comparazione tra autori che si sono cimentati nel Quartetto d'archi, sottolineando le origini italiane di questa forma musicale, portata poi alla perfezione da Mozart e Haydn. Il programma includerà anche opere fondamentali di autori del Settecento".

Alchimie: un festival itinerante. Voxonus Festival si svolgerà in 24 location prestigiose tra Liguria, Piemonte e Puglia. A Savona sono previsti cinque concerti, come quello al Santuario di N.S. di Misericordia in programma il 22 giugno (Il Barocco incontra il Folk), o come quello all'interno della cappella della Fortezza del Priamar (4 settembre, Voxonus Quartet). Ci saranno inoltre i due concerti "Off" nell'auditorium dell'Accademia Musicale di Savona. Complessivamente, nella provincia di Savona si terranno 18 date, con appuntamenti anche ad Albissola Marina (oratorio di San Giuseppe), Varazze (piazza Sant'Ambrogio), Finale Ligure (Forte San Giovanni, Castelfranco, chiesa di San Lorenzo a Varigotti), Sassello (chiesa di San Rocco), Altare (Museo dell'Arte Vetraria) e Vado Ligure (Villa Groppallo).

Nuovi orizzonti: Vox off – Spazio giovani. Il legame con il territorio è un elemento distintivo del Voxonus Festival, che attraverso narrazioni storico-culturali riscopre la classicità musicale come chiave di lettura del presente. Il 2024 vede come detto l'introduzione del "Vox off – Spazio giovani", un circuito musicale dedicato alle nuove generazioni. Voxonus Festival dà inoltre molta importanza anche ai vari livelli di comunicazione, dei quali il più importante resta quello interpersonale che si rafforza di concerto in concerto. Non solo, perché questo rapporto è sostenuto da supporti cartacei e digitali, così da garantire piena accessibilità a tutti.

INFO E INGRESSI

Concerto a ingresso gratuito

Ingresso al sito archeologico €4 intero - €2 ridotto

Posti limitati, per informazioni in merito al concerto scrivere a info@orchestrasavona.it o chiamare il numero 3406172142