Vallecrosia: domani appuntamento con l'evento 'RallyTerapia' a favore di disabili e anziani

Tutto pronto per domani, domenica 7 luglio, a partire dalle ore 9.00, per l’evento RallyTerapia a Vallecrosia.



“Semaforo verde da parte del Comune di Vallecrosia – spiegano dal gruppo consigliare Perri Sindaco - che ha risposto con grande piacere alla nostra richiesta di mettere in campo questa bellissima iniziativa a scopo sociale dedicata allo sport e ai motori autorizzando l'associazione RallyTerapia, presieduta dal padron del Rally di Sanremo Sergio Maiga. Subito sono scattate le diverse riunioni organizzative ed autorizzative che hanno portato ad ottenere il via libero.

Un grazie all'amministrazione comunale che ha trovato le soluzioni migliori per svolgere l’evento, oltre che a patrocinarlo, nella città di Vallecrosia. Saranno i disabili, gli anziani e le persone meno fortunate i veri protagonisti nel ruolo di navigatore provando l’emozione di salire su una vera macchina da rally.

Ci sarà anche la possibilità per tutti, dietro pagamento di un biglietto, di compiere 2/3 giri di pista come navigatori sia al mattino che al pomeriggio e il ricavato sarà rivolto ad associazioni del mondo sociale o ospedali pediatrici. Vi aspettiamo numerosi perché un sorriso e la gioia di queste persone non ha prezzo” concludono i consiglieri Fabio Perri, Mirko Valenti e Luciana Rondelli.