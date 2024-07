Sanremo, lo sfogo dei residenti: "Strada Tre Ponti versa nel degrado, qualcuno intervenga"

La pazienza è finita. I residenti di strada Tre Ponti non ce la fanno più: il degrado in cui versa la zona non è più sostenibile. Come è possibile notare dalle foto, ci sono rifiuti ovunque: dalla ruota di un camion posizionata su una scogliera passando per i classici sacchetti abbandonati lungo marciapiedi e sottopassi. Non manca poi la classica vegetazione non curata nei vicoli e nelle scalinate.

"Questo è un vero disastro - fanno sapere i residenti - Non passa mai nessuno a controllare? Neanche in piena estate? Che negligenza! Ci auguriamo che il nuovo sindaco Mager possa cambiare qualcosa: non è possibile avere una città in questo stato".