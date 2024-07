Sanremo, arresto cardiaco alla guida, grave un ragazzo: trasportato in ospedale in codice rosso

Attimi concitati in corso degli Inglesi, in direzione via caduti del Lavoro, a Sanremo. Un ragazzo di 26 anni ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto. Fortunatamente un conducente, in coda al malcapitato, ha assistito alla scena e, una volta resosi conto che il ragazzo, classe '98, si è accasciato sul volante, ha subito chiamato il 118 e la polizia locale.

L'intervento dei sanitari è stato tempestivo. Il giovane è stato soccorso sul posto ed è stato trasportato in ospedale a Sanremo in codice rosso. All'interno dell'auto c'era anche un bambino, seduto nei sedili posteriori sul seggiolone. Fortunatamente non è rimasto ferito ed è stato consegnato alla nonna, arrivata sul posto.