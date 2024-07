Ristorante 'L'Acciughina' a Santo Stefano al Mare: Un'oasi di eleganza informale e gusto raffinato

Nel cuore di Santo Stefano al Mare, si trova il ristorante "L'Acciughina", un autentico gioiello per gli amanti della buona cucina e dell'ambiente accogliente.

Con la sua atmosfera elegante ma informale, “L’Acciughina” rappresenta una perfetta fusione tra tradizione e innovazione culinaria, specializzandosi in piatti di pesce che esaltano i sapori del mare con un tocco di originalità.

Un'ambiente Raffinato e Accogliente

Entrare nel ristorante "L'Acciughina" significa immergersi in un ambiente raffinato, dove ogni dettaglio è curato con estrema attenzione. Le sale interne creano un'atmosfera intima e rilassata, ideale per cene romantiche, incontri di lavoro o serate tra amici.

L'illuminazione soffusa e le tonalità calde delle pareti contribuiscono a creare un'atmosfera avvolgente, dove ogni ospite si sente coccolato e a proprio agio.

Ma il vero fiore all'occhiello del ristorante è la sala esterna a bordo piscina.

Durante le calde sere estive, cenare all'aperto, con la vista della piscina che riflette le luci e l'aria fresca della sera, è un'esperienza sensoriale unica.

Gli ospiti possono godere di serate incantevoli, immersi in un'oasi di tranquillità e bellezza, lontano dal frastuono della città. Serate di vero relax.

La Cucina: Tradizione e Innovazione

La cucina de "L'Acciughina" è un inno alla tradizione culinaria ligure, rivisitata con un tocco di innovazione e originalità che rende ogni piatto unico e sorprendente.

Il menu, prevalentemente a base di pesce, propone una selezione di piatti che celebrano i sapori autentici del mare, utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità, rigorosamente selezionati dai migliori fornitori.

Per gli amanti della tradizione, "L'Acciughina" offre piatti classici come la frittura di acciughe, croccanti e saporite, servite con la panissa, croccante fuori e morbida dentro, perfetta come antipasto o contorno. Un omaggio ai sapori autentici della nostra terra, preparati con maestria e passione.

L'innovazione, invece, trova la sua massima espressione in portate come i ravioli ripieni di mandorle con fondo bruno e scampi, un piatto che unisce sapori e consistenze in maniera sorprendente, offrendo un'esperienza culinaria unica.

Questo piatto esprime l'essenza della cucina del ristorante: la capacità di reinventare la tradizione con creatività e rispetto per gli ingredienti.

La Carta dei Vini, Birre e Spirits: Un Viaggio tra Eccellenze Locali e Nazionali

Per accompagnare i suoi piatti deliziosi, "L'Acciughina" offre una carta dei vini curata nei minimi dettagli, pensata per soddisfare i palati più esigenti.

La selezione di etichette comprende alcune delle migliori produzioni locali e nazionali, offrendo una varietà che spazia dai bianchi freschi e aromatici ai rossi corposi e strutturati: Marchesi Antinori, Jermann, Capannelle, Nonino, Cordero di Montezemolo, Boglietti, Altemasi, Perrier Jouet, Tasca d’Almerita sono solo alcune delle più importanti etichette inserite nella carta.

La presenza di vini locali è inoltre particolarmente significativa, con cantine che raccontano il territorio e le sue tradizioni vinicole. I bianchi liguri, come il Vermentino e il Pigato, sono perfetti per esaltare i sapori dei piatti di pesce, grazie alla loro freschezza e complessità aromatica.

Il personale del ristorante è sempre pronto a consigliare il vino più adatto per ogni piatto, garantendo un'esperienza enogastronomica completa e appagante.

Un'Esperienza Unica

"L'Acciughina" non è solo un ristorante, ma un'esperienza culinaria che coinvolge tutti i sensi. L'accoglienza calorosa del personale, sempre attento e professionale, rende ogni visita un momento speciale, dove ogni dettaglio è pensato per soddisfare e sorprendere gli ospiti.

Per chi desidera vivere una serata indimenticabile, "L'Acciughina" a Santo Stefano al Mare è la destinazione ideale. Un luogo dove la tradizione incontra l'innovazione, in un ambiente elegante ma informale, perfetto per ogni occasione.

-----

Ristorante “L’Acciughina Cucina di Mare”

Pista Ciclabile km 18

Santo Stefano al Mare (IM)

Tel. 0184.1952272

www.lacciughinacucinadimare.it

Mail: info@lacciughinacucinadimare.it