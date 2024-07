Vallecrosia: due auto totalmente distrutte da un incendio, il rogo stanotte in via Provinciale

Due auto completamente distrutte e una parzialmente, a causa di un incendio avvenuto questa notte in via Provinciale a Vallecrosia.

Le auto hanno preso fuoco per cause ancora in via d’accertamento anche se non si esclude la matrice dolosa. Hanno avvolto completamente due mezzi che erano parcheggiati, mentre un terzo si è parzialmente salvato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia che hanno spento le fiamme ma non hanno potuto evitare che le auto andassero distrutte.

Questa mattina, invece, i Vigili del Fuoco di Sanremo sono intervenuti sull'Aurelia per un albero caduto sulla sede stradale.