Triora: è partito il 1° luglio il centro estivo, sono 51 gli iscritti, previste visite nel Parco Alpi Liguri

Partito il 1° luglio scorso, terminerà il 10 settembre il centro estivo di Triora, in alta Valle Argentina, su iniziativa del Comune e nell'ambito del Pnrr ‘Borghi’, con la collaborazione dell'Ente Parco Alpi Liguri e del Comune di Molini.

Sono 51 gli iscritti mentre sono 6 gli educatori a disposizione. Il centro estivo, che ha sede alla scuola comunale ‘P. Ferraironi’ e al centro culturale polivalente ‘La Strega’, è organizzati su due gruppi (uno per i bambini tra 3 e 7 anni e uno tra i 7 e i 14). E’ anche assicurato il servizio scuolabus da Molini a Triora e, per i bambini residenti nei due centri montani è completamente gratuito. Per gli altri il contributo è invece di 100 euro al mese.

Il centro estivo è realizzato dalla Coop Iterazioni, nelle attività aggiudicate nell'ambito del progetto finanziato al comune di Triora per un totale di 1.600.000 euro. Sono previste visite didattiche sul territorio del Parco delle Alpi Liguri, con la collaborazione della stazione Forestale di Triora. L'ispettore Massimiliano Licitra, che direttamente ha già collaborato negli anni scorsi, accompagnerà i più grandi lungo i sentieri del Parco delle Alpi Liguri, la cui collaborazione con guide escursionistiche, assicurerà altre importanti esperienze sul territorio.

L'associazione ‘Terra di confine’ collabora invece per il divertimento dei ragazzi e la fattoria didattica dell'agriturismo dell'Olmo di Drego, ospiterà in più occasioni i ragazzi per esperienze in fattoria.