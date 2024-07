Sanremo: tornano attivi i parcometri dei Tre ponti, quest'anno con una nuova gestione

Con l’inizio dell’alta stagione torna la sosta a pagamento ai Tre Ponti, la soluzione che l’amministrazione comunale ha iniziato ad adottare qualche anno fa per regolare il parcheggio in una zona ad alto rischio caos.

Questa volta il servizio di pagamento, che durerà dal 1 luglio al 31 agosto, è stato affidato alla società di Camporosso Delta-Mizar Coop. Sociale a r.l. Onlus, che prenderà in gestione i due parcometri presenti, procedendo anche alle operazioni di controllo del corretto stallo dei veicoli.

Rimarrà invariata la tariffa oraria di 50 centesimi all’ora, decisamente inferiore alla media del centro, attiva dalle 8 alle 18 tutti i giorni.

Furono alcuni soccorsi complicati dalle auto posteggiate ovunque a convincere Palazzo Bellevue a prendere in mano la situazione per fare in modo che una giornata al mare non rischi di trasformarsi in tragedia per un’ambulanza in ritardo.