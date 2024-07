Ventimiglia: riunione in comune per la nettezza urbana, la differenziata arriva al 54% ma i problemi rimangono tanti

Si è svolta questa mattina, in Comune a Ventimiglia, una lunga riunione della Prima Commissione permanente del comune, sulla situazione dei rifiuti. Una nota dolente che da tempo viene evidenziata da residenti, turisti e dalla politica della città di confine.

Alla riunione, convocata dagli esponenti di Partito Democratico, Sismondini Sindaco e Ventimiglia Riparte, hanno partecipato tutti i capigruppo di maggioranza e minoranza, oltre al Rup del servizio di nettezza urbana, il Ragioner Giuseppe Barillaro, il Direttore Esecutivo Unico, l’Ingegner Matteo Barla e, ovviamente, l’assessore all’ambiente, Milena Raco.

Secondo i partecipanti è stata una riunione collaborativa, nella quale la minoranza si è dichiarata a disposizione per aiutare l’Amministrazione in questa difficile situazione, ma anche ferma nel chiedere che si migliori.

I componenti della commissione hanno evidenziato come il servizio di raccolta e spazzamento non venga eseguito la domenica quando, la sera, la città si presenta stracolma di rifiuti. Proprio per questo l’Assessore Raco ha confermato di estenderlo al giorno festivo, anche se ovviamente servirà aumentarne il costo. Al momento dal comune frontaliero, che fa parte del comprensorio di 18 altri comuni, viene versata ogni mese alla Teknoservice una quota di 350mila euro, su un costo globale di un milione.

Tra i tanti problemi sottolineati oggi, quello delle chiavi che spesso non funzionano, con molti utenti che lasciano i rifiuti vicino al cassonetto. Secondo quanto affermato in commissione l’assessore Raco ha evidenziato che il servizio di nettezza urbana sta soffrendo e che le questioni sono riconducibili ad alcune gravi inadempienze della società appaltatrice.

Dalla riunione è emerso come, dal 1° luglio 2023 ad oggi, siano state registrate ben 124 infrazioni di Teknoservice, per un totale di 200mila euro di contestazioni fatte dal Comune ventimigliese ma che solo 90mila sono andate a buon fine.

La buona notizia, nonostante i tanti problemi di conferimento, arriva dalla percentuale della raccolta differenziata che, in un anno è passata dal 31 al 54%, seppur sempre lontana da quel 65% che garantirebbe al comune di non pagare sanzioni.

Intanto, sia il Dec che l’Assessore Raco hanno confermato il lavoro che viene svolto per migliorare il servizio, secondo le esigenze della città di Ventimiglia, come già accaduto a Bordighera e Vallecrosia. Al termine della riunione l’ex sindaco, Gaetano Scullino, non le ha mandate a dire: “Il periodo di apprendistato è finito – ha detto - potevo capire i problemi iniziali, ma ora è chiaro che il servizio non stia funzionando. Il lavaggio strade con lo spostamento delle auto è un errore mentre si deve aumentare quello dei marciapiedi. In centro e nelle zone periferiche la situazione è inaccettabile”.