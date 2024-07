Tra luglio e agosto ecco la quinta annata delle 'Bajardo Lectures'

Giunge alla quinta edizione l’Università d’estate in Castel Bajardo, una serie di incontri meglio noti come “Bajardo Lectures”. Nata nell’estate del 2020, l’iniziativa culturale ha offerto ai villeggianti, italiani e stranieri, e agli stessi bajocchi, numerose occasioni di confronto e approfondimento su tematiche letterarie, storiche, artistiche, filosofiche e religiose. L’Accademia della Pigna, curatrice dell’evento, ha coinvolto nelle precedenti edizioni molti suoi Accademici e diversi scrittori e studiosi di chiara fama, tra cui Giuseppe Conte, Marino Magliani, Pier Felice degli Uberti, Paolo Giardelli, Roberto Iovino, Fulvio Cervini, Enzo Barnabà, Eduardo Ciampi, oltre ad attori come Eugenio Ripepi e Max Carja, musicisti come Davide Laura, Filippo Gambetta, Lorenzo Piccone e molti altri.

Vediamo il programma 2024: l’inaugurazione si terrà nei giorni 19 e 20 luglio con una Lectio Magistralis e un concerto. Venerdì 19 alle ore 18 l’ospite d’onore sarà il professore francese Michel Orcel, italianista, traduttore, studioso di opera lirica, di araldica e di arabistica, Rettore dell’Istituto Internazionale di Metapolitica “Joseph de Maistre”. A Bajardo il suo discorso è intitolato “Dante paradossale”. Sabato 20 l’appuntamento è serale, quando alle ore 21 avrà luogo il recital di chitarra classica di Davide Frassoni, neolaureato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dal titolo “Echi di terre: melodie popolari e colte su chitarre”.

Si prosegue il 27 luglio alle ore 18 con la seconda lezione sul tema “La vita cavalleresca di Giusuè Borsi”, in cui verrà rievocata la figura del poeta-soldato livornese caduto nella Prima Guerra Mondiale. Relatore sarà l’Alfiere Maggiore di Castel Bajardo Faris La Cola e le letture saranno affidate all’attore e professore Umberto Salemi.

Sabato 3 agosto, sempre alle 18, la “Lecture” sarà dedicata alle avanguardie novecentesche rispondendo all’interrogativo “Che cos’è la Patafisica?”. Ne parlerà il professor Marco Maria Maiocchi introdotto da Domenico Graglia, titolare della Serenissima Cattedra di Patafisica presso l’Accademia della Pigna, mentre Fabio Barricalla proporrà alcune declamazioni poetiche di Farfa.

Il periodo di Ferragosto vedrà invece la proposta di due spettacoli serali. Mercoledì 14 agosto, alle ore 21, si assisterà all’originale concerto del “Mandolinology Quartet” composto da musicisti di varie zone della Liguria: Freddy Colt al mandolino, Marco Moro al flauto, Fofo Bruccoleri alla chitarra manouche e Andrea Amato al contrabbasso. Il repertorio spazierà dallo swing alla bossanova. Sabato 17 verrà portato in scena uno spettacolo musico-teatrale di artisti provenienti da Verona: “L’ultimo barcaro. Una storia sull’acqua” di e con Beatrice Zuin, attrice e cantante, accompagnata alla chitarra dal maestro Carlo Ceriani.

Sabato 24 agosto alle ore 18 si tornerà a parlare di Antonio Rubino, il grande artista sanremese-bajocco di cui ricorrono i sessant’anni della morte (1° luglio 1964). In questo caso l’incontro si svolgerà al chiuso, nell’attiguo salone del “Castello” per consentire delle proiezioni, essendo il tema a taglio cinematografico: su “Il mistero del Paese dei Ranocchi” parlerà lo studioso romano Roberto Berlini, storico dell’arte, ricercatore musicale, membro del Centro Studi Stan Kenton e vice presidente dell’associzione Bunker Records.

La chiusura della stagione è prevista per Sabato 31 agosto, sempre alle ore 18, con un viaggio nella storia antica del nostro territorio: il filologo classico Pierfrancesco Musacchio, ricercatore presso l’Università di Nizza, terrà una lezione su “L’epica dei Liguri: Gaio Mario e la battaglia degli Ambroni”.

Anche la quinta edizione delle Bajardo Lectures avrà la sua visibilità sul web attraverso i video di ciascuna conferenza, realizzati a cura del videomaker Adam Berardi, che appariranno sul canale Youtube “Bajardo Lectures”.

L’iniziativa va sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale, è realizzata in collaborazione con l’Associazione “Amici di Bajardo” e con il patrocinio del sodalizio “Alfieri di Castel Bajardo”. Tutti gli appuntamenti in programma sono offerti alla cittadinanza e agli ospiti e sono pertanto ad ingresso libero.

In parallelo alle conferenze e concerti sarà visitabile nelle sale del Castello la mostra “Due secoli di eleganza maschile (1805-2005)”, dalla collezione di Freddy Colt. La mostra resterà aperta tutti i sabati e domeniche dell’estate in orario 16-18. Ingresso euro 2.