San Biagio della Cima: al Centro Polivalente ‘Le Rose’, presentazione libro ‘Alzarsi presto (Il libro dei funghi e di mio fratello)’ di Sandro Campani

Venerdì 5 luglio alle ore 21.15, presso la terrazza del Centro Polivalente "Le Rose", si terrà la presentazione del libro "Alzarsi presto (Il libro dei funghi e di mio fratello)" di Sandro Campani, pubblicato da Einaudi Editore. L'evento è parte integrante della rassegna "Itinerari di letteratura 2024".

Sandro Campani, scrittore affermato, è conosciuto per la sua abilità nel raccontare storie che intrecciano la vita quotidiana con l'ambiente naturale. Le sue opere, tra cui "Il giro del miele" e "I passi nel bosco", sono state ampiamente apprezzate per la loro profondità e autenticità. "Alzarsi presto" promette di essere particolarmente interessante non solo per i cercatori di funghi, ma per tutti coloro che amano la natura.

A dialogare con l'autore sarà presente Simona Morando, docente presso l’università di Genova e critica letteraria, esperta di letteratura italiana contemporanea.

Durante l'incontro, saranno letti estratti del libro e sarà possibile interagire con l'autore. Al termine della presentazione, seguirà un momento conviviale.

La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare a questa serata speciale, dedicata alla letteratura e alla scoperta di un libro che promette di affascinare tutti, non solo i cercatori di funghi della nostra provincia.