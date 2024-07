Ludo et Disco, venerdì sera al Mar di Ventimiglia: ecco il programma

Dopo il grande successo ricevuto durante l'estate 2023, il Museo Civico Archeologico “G.Rossi” ripropone “Ludo et Disco, venerdì sera al Museo” e “Al brillar di stelle, domenica sera al museo”. Tutti i venerdì, alle 21.15, il MAR apre le sue porte a bambini e alle loro famiglie per vivere insieme un’esperienza unica dove storia, racconti e giochi si intrecceranno nell’incantevole atmosfera del Forte dell’Annunziata. Tutte le domeniche, alle 21,15, i visitatori saranno coinvolti in un “viaggio” nelle sale della Sezione Archeologica con illuminazione ridotta ai minimi e integrata con candele, creando quindi un'atmosfera sospesa e soffusa, in cui saranno chiamati a “parlare” alcuni reperti legati fra di loro da un filo comune.

Venerdì 5 luglio, ore 21,15:

Alla scoperta della Valle delle Meraviglie.

Conosciamo, disegniamo e ricopiamo, attraverso la tecnica del frottage, le incisioni presenti all’interno del nostro percorso museale.

Attività a partire dai 4 anni, accompagnati da almeno un adulto

Domenica 7 luglio, ore 21,15:

Dee, imperatrici e matrone, tra mito e storia, dialogo notturno con le antiche romane.

Un'esplorazione "particolare" alle sale del MAR di Ventimiglia a lume di candela

Prezzo Speciale eventi: 3€/persona

Prenotazione consigliata

Per info e prenotazioni: 0184/351181, museoventimiglia@gmail.com

Seguici su Facebook e su Instagram: @marventimiglia

Orario estivo (Luglio-Agosto 2024) Martedì, mercoledì, giovedì h 9.00-12.30 / 15.00-17.00

Venerdì h 9.00-12.30 / 21.00-23.00 Sabato h 9.00-12.30 Domenica h 21.00-23.00

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” Via Verdi 41 18039 Ventimiglia

0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it