Domenica arriva "Arma summer shopping": l'evento per l'avvio dei saldi organizzato da Confartigianato

“Arma Summer Shopping – Negozi, Botteghe & Affari”, in programma domenica 7 luglio, dalle 9 alle 19, Arma di Taggia, sarà un'occasione unica per trovare una moltitudine di prodotti a prezzi scontati.

Organizzato da Confartigianato Imperia, in collaborazione con il Comune di Taggia,“Arma Summer Shopping – Negozi, Botteghe & Affari” rappresenta senz’altro un motivo per realizzare ottimi affari.

Nelle centralissime via Boselli (dall’altezza dell’Amplifon e del Bar Pour Parler e fino alla rotonda) e via Cornice (fino al garage di Palazzo Cornice e la pasticceria Freni), “Arma Summer Shopping – Negozi, Botteghe & Affari” copre l’area adiacente la pista ciclabile e può quindi essere raggiunta anche in bicicletta, con il bus (fermata sull’Aurelia) o con un proprio mezzo (parcheggi gratuiti essendo domenica). La zona si trova inoltre a pochi passi dal mare o, per gli appassionati e i curiosi, a pochi chilometri da location caratteristiche come il centro storico di Taggia o dell'entroterra.

Nella zona della manifestazione sarà possibile trovare 27 attività: O’ Sissi (abbigliamento ed accessori donna), Cordovani Fabio (pentole e padelle), Brusco Cristian (abbigliamento uomo), Focacceria Dinorma, Incantesimo (abbigliamento e accessori bambini), Falato Luigino (libri per tutte le età), Bar Puor Parler, Caffè Tiffany, Ma Ge’ (prodotti da forno), Parrucchieri Gori, CMP Store Imperia (abbigliamento sportivo), Gradi & Gradi (tessuti), Gin Barbarasa, Daniela Larese (bigiotteria) Sandro Canestrelli, Azienda Agricola Il Soffione (aglio), Giochi & Giocattoli, La Bottega del Caffè (dolciumi), Pulichimica Ma-Fra (cosmetica auto), No Art (abbigliamento uomo), La Bottega di Bajardo (pasta fresca), Arké (accessori donna) Coapi (prodotti di sanificazione), Monica Fashion (abbigliamento ed accessori donna), Giovanni Arangio (tessuti), Claudio Fiuzzi (borse) e Dennis Esposito (tessuti).

Durante la giornata sono inoltre previsti diversi momenti di intrattenimento con il Duo Acustico Pan e Pumata, che allieterà la manifestazione con il suo ricco repertorio.