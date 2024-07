Cresce l'attesa per la silent disco alla darsena di Arma di Taggia, appuntamento domenica dalle 22

Domenica 7 luglio a Taggia, alla Darsena di Arma di Taggia (dalle 22 all’1 di notte), appuntamento con la prima delle 4 silent disco organizzate dalla Regione Liguria in collaborazione con i Comuni ospitanti, per animare ancora di più l’estate nella nostra regione.

“Si parte dall’estremo ponente ligure per una serata di divertimento e musica, in totale silenzio, e quindi senza disturbare il sonno – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – Eventi come questo vanno a potenziare la ricca offerta turistica della nostra regione, sempre più capace di soddisfare le esigenze di ogni tipo di visitatore grazie a un mix unico fatto di mare, cultura, enogastronomia, divertimento, un entroterra meraviglioso e a portata di mano e attività all’aria aperta”.

Le altre silent disco sono in programma mercoledì 17 luglio sul Lungomare degli artisti di Albissola Marina (dalle 22 all’1.30 di notte), domenica 21 luglio sul Lungomare Esuli italiani d'Istria Fiume e Dalmazia a Chiavari (dalle 22 all’1.30 di notte) e mercoledì’ 24 luglio in via Calata Doria a Porto Venere (dalle 22 all’1 di notte).

“Le silent disco sono eventi sempre più apprezzati e seguiti, non solo dai giovanissimi ma da persone di ogni fascia d’età grazie alla possibilità di scegliere in cuffia il genere musicale preferito – commenta l'assessore al Turismo Augusto Sartori – Si tratta di appuntamenti che si inseriscono a pieno nel modello vincente su cui punta la Liguria per lo sviluppo del turismo”.

Per info e prenotazioni: https://lamialiguria.it/eventi/notti-bianche-silent-disco/

COME PARTECIPARE: Le cuffie possono essere prenotate - a un costo di 0,99 € -su:

- l’app Dice al link: https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.dice&hl=it

- al link diretto: https://shorturl.at/zF2Dh

Nel caso in cui le prenotazioni non fossero sold out, le restanti cuffie previste per l’evento verranno consegnate gratuitamente durante la serata.

Per ritirare le cuffie occorrerà presentarsi al gazebo allestito per l’occasione e depositare una cauzione di 20 € e un documento di identità in corso di validità, che verranno riposti in busta sigillata. A fine serata la cauzione e il documento di identità verranno riconsegnati ai proprietari, previa consegna delle cuffie e verifica dello stato di integrità delle stesse, sempre presso il gazebo di consegna cuffie.

COME ARRIVARE

IN TRENO - Stazione di Arma di Taggia. Proseguire a piedi in Via Arginatura fino a Lungomare di Levante(ultimo treno direzione Savona ore 00.08 – direzione Ventimiglia ore 23.35).

IN AUTOBUS - Da Sanremo e Bussana linea 12 e 13. Da Imperia, Santo Stefano e Riva Ligure linea 12.

IN AUTO - Da Genova e Savona : Autostrada A10 uscita casello autostradale Arma di Taggia – proseguire per Darsena di Arma di Taggia - Lungomare di Levante.

Da Sanremo : Strada statale 1 – proseguire per Darsena di Arma di Taggia - Lungomare di Levante.

PARCHEGGIO - Area 24 Parking - via Argine destro, 5.

SPONSOR DELL’INIZIATIVA

La serata è organizzata con il contributo di Conad.