Camporosso: ‘Primo soccorso a sei zampe’, un evento da non perdere per gli amanti degli animali

Sabato 13 luglio, nella sede della Croce Azzurra Val Nervia in via Braie a Camporosso dalle 15 alle 18, si terrà un evento straordinario dedicato a tutti gli amanti degli animali.

Si tratta della terza edizione di ‘Primo Soccorso a Sei Zampe’. Un’occasione unica per apprendere preziose nozioni di primo soccorso, affrontare emergenze e scoprire il potere terapeutico degli amici a quattro zampe. L’evento, organizzato dal gruppo Buonavoglia composto da ACEB e la Croce Azzurra, promette di essere un’esperienza formativa e divertente per grandi e piccini.

Procedure di Primo Soccorso uno dei momenti della giornata sarà dedicato alle procedure di primo soccorso su persone e su animali domestici. Gli esperti istruttori Giuseppe Tramontana e Cristiana Bruzzone della Croce Azzurra di Vallecrosia e il Dott. Matteo Ambesi, veterinario, terranno dimostrazioni per insegnare ai proprietari come intervenire in caso di emergenza. Sapere come gestire una ferita o riconoscere i sintomi di un avvelenamento può fare la differenza tra la vita e la morte per il nostro amico a quattro zampe.

Un altro tema affascinante dell’evento sarà la pet therapy, una pratica sempre più diffusa che sfrutta il legame affettivo tra uomo e animale per favorire il benessere psicofisico. Con la collaborazione della Dott.ssa Borgogno, psicologa, psicoterapeuta e Direttore dei progetti Sociali di ACEB, mostreremo come la presenza di un animale possa contribuire a ridurre l’ansia, alleviare la depressione e migliorare la qualità della vita di persone con varie problematiche.

‘Crescere con un Amico a 4 Zampe’: non mancherà un momento pensato per sensibilizzare e educare i bambini sul rispetto e la cura degli animali. Tutti potranno scoprire quanto sia arricchente crescere con un amico a quattro zampe. Verranno affrontati temi come la responsabilità, l’empatia e l’importanza della corretta educazione e socializzazione degli animali.

Al termine verrà inaugurato un manichino da addestramento, donato da ACEB alla Croce Azzurra in memoria di Emilia ‘Franca’ Negro, madre del Presidente di ACEB Stefano Urso, con una dimostrazione pratica.