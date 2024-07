Qual è La Migliore Bici Elettrica Carbonio

Un cambiamento significativo nell'uso della fibra di carbonio sta attualmente avvenendo nel settore in rapida evoluzione delle biciclette elettriche. I telai in fibra di carbonio sono diventati un cambiatore di gioco in quanto la comunità ciclabile accoglie l'innovazione, cambiando la qualità e il valore associati agli ebikes diretti al consumatore. Ogni corsa diventa una combinazione perfetta di potenza, efficienza e stile grazie alle eccezionali capacità di leggerezza della fibra di carbonio.

1. È leggero

A causa del suo notevole rapporto forza-peso, la fibra di carbonio è ben nota. Gli ebikes in fibra di carbonio sono spesso più leggeri di quelli in acciaio o alluminio. Questo migliora le prestazioni ciclabili in generale, soprattutto con il peso di componenti elettronici come motori e batterie inclusi. Ciò facilita il trasporto e il carico su scale o in uno scaffale per biciclette.

2. Potenza

L'aumento della rigidità che i telai in fibra di carbonio offrono rispetto all'acciaio o all'alluminio aiuta a trasmettere la potenza dai pedali alle ruote. Questo rende il giro più responsivo ed efficiente, specialmente per le biciclette elettriche dove la maggiore rigidità del telaio migliora la trasmissione diretta della potenza motore attraverso il telaio.

3. Vibrazioni di attenuazione

La fibra di carbonio ha proprietà inerenti all'ammortamento. Questo indica che, anche in assenza di una forchetta di sospensione, assorbe e ammorbidisce le vibrazioni della strada o del sentiero. Di conseguenza, il viaggio è più piacevole, meno tassativo per l'utente, e meno faticoso su lunghi viaggi.

4. La scienza dell'aerodinamica

L'aerodinamica è presa in considerazione durante la progettazione di telai in fibra di carbonio, che si traduce in un flusso d'aria più efficace intorno alla bicicletta. Questo è particolarmente utile per ebikes stradali che sono veloci in quanto riduce la resistenza all'aria, che alla fine aumenta la gamma e l'efficienza energetica.

5. Versatilità della struttura

A causa della sua versatilità, la fibra di carbonio può essere modellata in una vasta gamma di dimensioni e forme. In questo modo si ottiene una maggiore libertà di progettazione, consentendo ai produttori di creare telai ideali per specifici stili di guida, tipi di terreno o esigenze di prestazioni.

È importante ricordare che i telai in fibra di carbonio sono di solito più costosi dei telai costruiti con altri materiali in quanto forniscono questi vantaggi.

Stai cercando di trovare una Bici Elettrica Carbonio che sia elegante e a prezzi ragionevoli? Hai trovato l'opzione migliore: il Fiido Air.

Le specifiche di peso piuma della Fiido Air sono principalmente dovute all'ampio utilizzo di fibra di carbonio da parte della bici. La fibra di carbonio viene utilizzata per realizzare telaio, forcella, reggisella e manubrio per ridurre il peso rispetto all'alluminio e consentire la creazione di forme di tubi specifiche. I foderi orizzontali alti e il design distintivo del tubo sella offrono un tocco visivo e consentono di rimuovere o riparare la trasmissione a cinghia senza smontare il telaio. L'aspetto elegante della vernice argentata e i cavi instradati internamente la rendono ideale per la guida cittadina contemporanea. 265 libbre è il carico utile massimo, compreso il pilota.

Prestazione

Il motore del mozzo posteriore da 250 W della Fiido Air ha una velocità massima di 18 mph. Secondo Fiido, il motore può essere facilmente sbloccato per aumentare la velocità, anche se sarà preimpostato a 15.5 mph. I ciclisti possono selezionare tre modalità di pedalata assistita utilizzando il pulsante illuminato sul tubo superiore. È una semplice aggiunta che conferisce un tocco moderno ed elimina la necessità di un controller significativo sul manubrio. Oltre a fungere da sensore di impronte digitali per accendere in sicurezza la bici, i ciclisti possono anche utilizzare l'orologio Mate compatibile o l'app mobile Fiido per sbloccare l'Air.

Il motore del mozzo posteriore utilizza un sensore di coppia per una migliore accelerazione e reattività rispetto ai normali sensori di cadenza. Con una coppia erogata fino a 35 Nm, il motore moderato può affrontare salite e pendenze più ripide.

A causa del suo design elegante, è difficile determinare con precisione dove è nascosta la batteria del Fiido Air. La batteria integrata da 209 Wh nel tubo obliquo può fornire fino a 50 miglia con una singola carica. La ricarica completa della batteria richiede circa tre ore e i ciclisti che desiderano un'autonomia ancora maggiore possono acquistare una batteria aggiuntiva da fissare ai supporti per bottiglie d'acqua del telaio.

Pro:

Leggera: rispetto alla maggior parte delle e-bike pesa il 30% in meno, il che la rende più facile da maneggiare e navigare.

Costruzione in fibra di carbonio: conferisce alla bici un aspetto elegante, leggero e robusto consentendo l'uso di nuove forme di tubi.

Una trasmissione a cinghia richiede meno manutenzione ed è più silenziosa di una trasmissione a catena.

Tecnologia integrata: la bici ha luci integrate nel telaio, un sensore di impronte digitali per avviarla e la possibilità di collegare un orologio da polso.

Lunga autonomia: una singola carica può spingere la batteria fino a 50 miglia.

Freni a disco idraulici: offrono una forte forza frenante in qualsiasi tipo di condizione atmosferica.

Conclusione