Camionista alternava due carte tachigrafiche e guidava 18 ore al giorno: 17mila euro di multa per un uzbeko

Alternava l’utilizzo di due carte ‘tachigfrafiche’ per poter guidare più ore e, ovviamente, con rischi per lui e per altri mezzi sulle strade. Un camionista di nazionalità uzbeka è stato così multato dagli agenti della Polizia Stradale di Imperia, mentre era alla guida di un autoarticolato di proprietà di una società slovacca, proveniente dall’est Europa e diretto in Spagna con un carico di materiale ferroso.

Durante il controllo gli agenti hanno accertato che l’autotrasportatore, circolava senza fare uso della propria carta tachigrafica e, durante i controlli, ha fatto cadere a terra una carta tachigrafica, intestata ad un’altra persona.

Ricostruito il viaggio della giornata relativa al controllo, tramite i chilometri effettivamente percorsi dal veicolo industriale e vista la distanza del tragitto effettuato, la Polizia ha determinato le ore di guida realmente effettuate.

In particolare, gli agenti hanno accertato che lo straniero, alternando l’uso delle due carte in suo possesso, risultava avere guidato 18 ore in un giorno e 14 in un altro, superando di gran lunga i tempi di guida previsti mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità.

All’uomo sono state contestate ben 43 sanzioni amministrative pari ad un importo complessivo di oltre 17.000 euro. Ma è stata anche ritirata la patente, nonché la carta tachigrafica indebitamente utilizzata.