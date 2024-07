Bordighera, arrestati due pusher ventenni: operazione antidroga dei Carabinieri

L’avvio del periodo estivo determina un incremento dei servizi di controllo sul territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Imperia per accrescere la sicurezza nei luoghi di villeggiatura, anche in ragione della maggiore presenza di turisti che in questo periodo stanno affollando i comuni della riviera e i borghi dell’entroterra.

Particolare attenzione nelle “aree della movida” dove, notoriamente, vi è maggiore richiesta e quindi maggior consumo di sostanze stupefacenti. In queste zone i servizi preventivi degli ultimi giorni hanno consentito ai Carabinieri di Bordighera di procedere all’arresto, in flagranza di reato, di due soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante frutto dell’attività illecita.

Un 20enne, studente, è stato sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria di Bordighera con alcune dosi di hashish e la successiva perquisizione effettuata nella sua abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori 400 grammi di sostanza stupefacente del tipo hascisc, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Sempre a Bordighera, i Carabinieri hanno arrestato un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso nei pressi del lungomare Argentina con circa 8 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hascisc e cocaina, che all’atto del controllo e per sottrarsi a quest’ultimo, ha aggredito i militari tentando inutilmente la fuga.

Entrambi gli arrestati saranno giudicati con rito direttissimo.