Anche ieri alla trasmissione 'Chi l'ha visto?' il caso di Nessie: pronta oggi un'interrogazione al Senato

La trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’ è tornata a occuparsi ieri sera del caso di Nessie Guerra, la giovane sanremese, originaria di Ceriana, bloccata in Egitto. Il marito Tamer, infatti, ha sequestrato i documenti della figlia bloccandola, di fatto, nel Paese africano. Oltre ad aver denunciato la moglie per adulterio, reato per cui Nessie ha già trascorso un giorno in carcere e rischia di finire a processo.

Collegata in diretta dall’Egitto, Nessie ha raccontato quanto accaduto ieri mattina nell’ufficio del Procuratore di Hurghada dove vive la donna con il marito che ha urlato nei corridoi, accusandola nuovamente di adulterio.

Nel corso della trasmissione è stato divulgato il testo di messaggio whatsapp della madre del marito di Nessie, poi smentito dalla stessa “Non è stata lei, è stato sicuramente Tamer ad inviarlo”. La trasmissione di Federica Sciarelli ha anche parlato di altre donne che sono state raggirate da Tamer. Una di queste ha raccontato di botte e di richieste di soldi, che non sono mai stati restituiti.

Sono emersi altri particolari su Tamer, comprese alcune frequentazioni a Sanremo, dove si faceva chiamare Alessio e che girava con una lussuosa Porsche, millantando un suo importante lavoro come chimico. La trasmissione ha anche trasmesso l’audio del padre di Tamer, dal quale prende le distanze.

Al termine del servizio la conduttrice della trasmissione ha confermato oggi sarà discussa una interrogazione in Senato, per allertare le autorità egiziane in modo da garantire l’incolumità di Nessie e della figlia. "Sono terrorizzata per me e la bambina - ha terminato - perchè non so cosa potrebbe succedere se incontrassimo Tamer da sole in mezzo alla strada. Chiedo un aiuto al Governo italiano per aiutarci".