Arti-Turismo e ristorazione: la sinergia tra tradizione e gusto nell'impegno di Cna Imperia

“La soddisfazione è grande", inizia un entusiasta Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia. In questa intervista, esploreremo l'impegno di CNA nell'Arti-Turismo e nella ristorazione, mettendo in luce il ruolo centrale dell'associazione nel promuovere sinergie e creare opportunità per gli artigiani e i ristoratori locali.

Segretario, cos'è l'Arti-Turismo e come si è sviluppato negli ultimi mesi? “L'Arti-Turismo è un concetto innovativo che unisce l'artigianato locale e l'esperienza turistica. È un modo per valorizzare le tradizioni artigianali e creare esperienze uniche per i visitatori. L'idea è nata qualche mese fa ed è stata accolta con grande interesse fin da subito. Siamo rimasti colpiti dalla risposta positiva degli artigiani e dei ristoratori che hanno abbracciato questa iniziativa.”

CNA Imperia ha organizzato un corso per gli artigiani che vogliono intraprendere l'Arti-Turismo. Puoi spiegarci come funziona e quali sono gli obiettivi? “Certamente! Il corso, finanziato da CNA e tenuto da local hub con Fulvia e Alice, è stato progettato per fornire agli artigiani le competenze necessarie per avviare attività legate all'Arti-Turismo. Gli obiettivi del corso sono molteplici: fornire una formazione completa sugli aspetti pratici e gestionali dell'Arti-Turismo, promuovere la collaborazione tra gli artigiani e creare una rete di supporto e sinergie.”

Come è stato il feedback degli artigiani che hanno partecipato al corso? “Il feedback è stato estremamente positivo. Gli artigiani hanno apprezzato l'opportunità di acquisire nuove competenze e di connettersi con altri colleghi che condividono la stessa passione per l'artigianato e l'Arti-Turismo. Sono emerse sinergie e idee innovative durante il corso, dimostrando che l'Arti-Turismo è un settore ricco di potenzialità.”

Vazzano, quali sono i progetti concreti che sono stati avviati grazie al corso? “Grazie al corso, sono stati avviati diversi progetti comuni tra gli artigiani. Ad esempio, abbiamo un gruppo composto da un artista del marmo, un liutaio e un ingegnere che ha creato un percorso arti-turistico che copre l'intera provincia. Grazie al contributo di un videomaker del gruppo, abbiamo anche realizzato video promozionali che offrono una visione autentica delle esperienze che gli artigiani offrono.”

Quali sono le sfide che gli artigiani e i ristoratori devono affrontare nell'Arti-Turismo? “Una delle sfide principali è coordinare le attività degli artigiani e dei ristoratori per offrire un'esperienza completa e integrata ai visitatori. È necessario creare sinergie e collaborare per offrire un prodotto unico e di qualità. Inoltre, la promozione e la visibilità sono aspetti fondamentali per attrarre i turisti e far conoscere l'Arti-Turismo.”

CNA Imperia ha pianificato qualche evento o iniziativa per promuovere l'Arti-Turismo? “Assolutamente! Siamo pronti per partecipare al TTG di Rimini, una fiera del turismo di grande rilevanza. Porteremo con noi il nostro 'turismo delle origini', una proposta che mette in luce le tradizioni e l'artigianato locale. Sarà un'opportunità per far conoscere l'Arti-Turismo a un pubblico più ampio e per creare nuove opportunità di collaborazione e sviluppo.”

Come si inserisce l'enogastronomia nell'Arti-Turismo? “L'enogastronomia è un elemento fondamentale dell'Arti-Turismo. Abbiamo visto come ristoratori e artigiani si siano uniti per creare proposte innovative che combinano la tradizione culinaria locale con l'artigianato. Questa unione ha creato un'offerta unica e coinvolgente per i visitatori. Gli artigiani del cibo, come chef e produttori locali, lavorano a stretto contatto con gli artigiani di altri settori per creare esperienze enogastronomiche autentiche e di alta qualità. Questo può includere degustazioni di prodotti locali, visite ai vigneti, corsi di cucina tradizionale e molto altro ancora. L'enogastronomia nell'Arti-Turismo non si limita solo all'esperienza culinaria, ma si estende anche alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti locali. Gli artigiani del cibo si impegnano a utilizzare ingredienti locali e di stagione, supportando così l'economia locale e preservando le tradizioni culinarie del territorio. Questo crea un legame forte tra l'artigianato locale e l'esperienza enogastronomica, offrendo ai visitatori una vera immersione nella cultura e nelle tradizioni locali. Inoltre, l'enogastronomia nell'Arti-Turismo offre l'opportunità di creare sinergie tra i diversi attori del settore. Ad esempio, gli artigiani del cibo possono collaborare con gli artigiani della ceramica per creare piatti unici e personalizzati per le loro creazioni culinarie. Questo crea un valore aggiunto all'esperienza enogastronomica e promuove l'artigianato locale in modo creativo ed innovativo.”

Segretario, potresti spiegarci la soluzione integrata che CNA sta assemblando per i ristoratori? “Certamente! CNA sta lavorando per offrire una soluzione integrata ai ristoratori, che comprende diversi elementi chiave per migliorare la loro attività. Abbiamo presentato oggi una presentazione rapida e informale, che ha coinvolto numerosi ristoratori nonostante il periodo. Durante questa presentazione, abbiamo illustrato le risorse che metteremo a disposizione, tra cui soluzioni digitali, gestione delle comande, soluzioni green contro lo spreco alimentare e supporto nella gestione dei bandi per finanziamenti.”

Quali sono i vantaggi che i ristoratori possono ottenere da questa soluzione integrata? “Grazie alla soluzione integrata di CNA Imperia, i ristoratori potranno beneficiare di una gestione più efficiente delle comande, semplificando i processi e migliorando l'esperienza dei clienti. Le soluzioni digitali, come la realtà aumentata, consentiranno ai ristoratori di offrire esperienze coinvolgenti e innovative ai loro clienti. Inoltre, le soluzioni green contro lo spreco alimentare permetteranno ai ristoratori di adottare pratiche sostenibili e di ridurre gli scarti alimentari, contribuendo così alla salvaguardia dell'ambiente.”

Come CNA supporterà i ristoratori nella gestione dei bandi per finanziamenti? “La CNA metterà a disposizione dei ristoratori una guida completa e un supporto esperto nella gestione dei bandi per finanziamenti. Sappiamo quanto sia importante accedere a risorse finanziarie per sviluppare e migliorare le attività dei ristoratori. Attraverso la nostra esperienza e la nostra rete di contatti, forniremo assistenza nella redazione delle domande e nella ricerca delle opportunità di finanziamento più adatte alle esigenze dei ristoratori.”

Quali sono i prossimi passi per questa soluzione integrata di CNA? “La presentazione di oggi è stata solo l'inizio. A settembre, organizzeremo un evento più approfondito in cui affronteremo in dettaglio tutti i temi chiave della soluzione integrata per i ristoratori. Sarà un'occasione per illustrare come CNA possa essere un partner innovativo nel settore della ristorazione, offrendo supporto e risorse per il successo dei ristoratori.”