Un luglio ricco di eventi a Bajardo, ecco tutte le proposte per residenti e turisti

"Sarà un luglio ricco di eventi quello che la comunità di Bajardo ha preparato per i suoi abitanti e per i graditi ospiti o per chi vorrà venirci a trovare anche per un solo giorno". E' l'assessore al turismo di Bajardo Daniela Martini che comunica i prossimo appuntamenti del mese di luglio 2024.

"Si inizia sabato 6 luglio, dal mattino, con il 'Memorial Jose Littardi', una manifestazione motoristica in cui saranno presenti le auto storiche che tanto hanno reso famoso il Rally di Sanremo. Nell'occasione si potrà anche assistere ad una esibizione sul tracciato bajocco del rally, così caro a chi lo ha vissuto negli anni del mondiale.

Domenica 7, per tutta la giornata lungo la via principale del paese, troverete il Mercatino degli Scambi nel quale si proporranno i prodotti tipici del territorio e una notevole presenza di artigianato. Durante tutta la giornata si potrà ballare accompagnati dalla musica popolare di La Rueido.

Venerdì 12 alle 17.00, la Biblioteca Comunale il Tiglio inizierà la sua programmazione in esterno, curata dalle volontarie, che in 'Letture sotto il Tiglio' proporranno i loro consigli letterari, accompagnandoli con la lettura animata di brevi testi dei nuovi libri presenti in biblioteca.

Sabato 13 alle 21:00, si balla con Cocozoo Band feat in occasione del '5 anni dopo...Concerto per Luciano'.

Domenica 14 dal mattino, la 2ª 'Sagra dei Crustuli', il dolce tipico di Bajardo: un'immersione dolce e zuccherata in un piatto che viene tramandata da secoli e che, ancora oggi, trova il suo posto d'onore nei fine pasto domenicali del paese.

Venerdì 19 e sabato 20, partiranno le proposte di Bajardo Lectures: venerdì alle 18, nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia, Michel Orcel con Dante Paradossale, sabato alle 21 concerto d Davide Frassoni.

Domenica 21 e venerdì 26 e lunedì 29 alle 21.15, torna il Cinema al Castello dedicato a chi passa l'estate a Bajardo ed è alla ricerca di suggestioni spettacolari e culturali.

Giovedì 25 Luglio alle 16.00, si darà inizio alla Rassegna Profumo di Carta, curata dalla Biblioteca Comunale il Tiglio con la presentazione di 'Dietro le linee nemiche. La guerra delle spie al confine italo-francese' di Giorgio Caudano e Paolo Veziano.

Sabato 27 alle 18 Bajardo, lectures con 'La vita cavalleresca di Giosuè Borsi' con Faris La Cola e Umberto Salemi.

Domenica 28 ci si potrà immergere nella natura e i Boschi di Bajardo con una 'Passeggiata poetica colorata d'estate' curata da Antonella Piccone e Tobias Reiss.

Domenica 30 alle 21.15, il gran finale con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo: 'Voltarelli canta Modugno'."