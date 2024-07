Sanremo: una ludoteca a cielo aperto per la serata di ieri dedicata ai festeggiamenti di San Siro (Foto)

Immaginate una enorme ludoteca all’aperto, festante di voci, risate e persone riunite con un unico scopo: giocare!

Ecco ieri sera piazza San Siro a Sanremo si è così trasformata perché, per la prima volta durante le varie edizioni dei festeggiamenti parrocchiali, si è pensato di organizzare una serata di gioco, una serata tranquilla come quelle in famiglia. I tavoli si sono riempiti di persone, coppie o gruppetti che, dopo aver scelto tra l’ampia gamma messa a disposizione dagli organizzatori, hanno cominciato a divertirsi con passatempi vecchi e consolidati o lanciandosi alla scoperta di nuove tipologie. I gruppi si sono formati anche spontaneamente tra "sconosciuti" a testimoniare che il divertimento si può condividere e magari aiuta a far nascere delle amicizie.

I giochi a disposizione abbracciavano un arco di età molto ampio che ha perfettamente rispecchiato i presenti alla serata: nonni e nipoti, giovani e diversamente giovani. Tutti hanno scelto di voler giocare, perchè il gioco non è (solo) una cosa da bambini!

“Siamo molto soddisfatti – dicono dal comitato festeggiamenti - dall’esperimento di ieri sera e sicuramente questa modalità verrà ripresentata anche il prossimo anno”.

Tutte le attività proposte, come anche quella di ieri sera, si sono svoltge grazie a volontari che mettono a disposizione i loro ‘talenti’ e soprattutto il loro tempo per il bene che li lega alla parrocchia: anche eventuali offerte raccolte vanno sempre e solo a beneficio della Chiesa di San Siro.