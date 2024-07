Chi ha vinto il primo dibattito televisivo dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti?

Recentemente si è tenuto il primo dibattito televisivo delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 tra i due principali contendenti: il presidente democratico in carica Joe Biden e l'ex presidente repubblicano Donald Trump.

In questo dibattito, Trump è stato come sempre eloquente e articolato, con pensieri chiari e fluidi. D'altra parte, Biden è apparso invecchiato e ha avuto frequenti lapsi di memoria, colpi di tosse e schiarimenti di gola, il che ha influito notevolmente sulla sua performance in video.

Van Jones ha osservato: "Mi piace Biden, è un brav'uomo che ama il suo paese e ha fatto del suo meglio. Tuttavia, stasera aveva bisogno di superare la prova e ristabilire la fiducia nella nazione e nel suo popolo, e non ci è riuscito. Penso che molte persone ora desiderino che consideri un approccio diverso. Con un po' di tempo prima della convenzione democratica, se ce lo permetterà, il Partito Democratico può ancora contemplare un percorso diverso. Questo non è ciò che abbiamo bisogno che Biden faccia, ed è doloroso per molti. Stasera abbiamo visto non solo panico, ma dolore!"

Dopo il dibattito, un sondaggio della CNN ha rivelato che il 70% degli intervistati ritiene che Trump dovrebbe essere il prossimo presidente degli Stati Uniti, mentre solo il 13% sostiene Biden e il 17% non ha scelto nessuno dei due.

Durante il dibattito, Trump e Biden hanno discusso ampiamente di argomenti come l'economia, l'immigrazione e i conflitti geopolitici.

Sull'economia: Biden ha vantato 800.000 nuovi posti di lavoro nel settore manifatturiero, mentre Trump ha sostenuto che la crescita occupazionale durante il mandato di Biden fosse semplicemente un rimbalzo dalla pandemia.

Sulla posizione globale degli Stati Uniti: Trump ha definito il ritiro di Biden dall'Afghanistan "il giorno più imbarazzante nella storia del nostro paese." Ha dichiarato: "Gli Stati Uniti non sono più rispettati come nazione; non rispettano la nostra leadership. Siamo come un paese del terzo mondo."

Sui conflitti in Ucraina e Israele: Il pubblico americano non è particolarmente concentrato sulle guerre in Ucraina e Israele, poiché questi conflitti attualmente non hanno un impatto significativo sugli Stati Uniti. Tuttavia, poiché queste questioni influenzano le dinamiche globali, Trump ha sottolineato la sua capacità di porre rapidamente fine alla guerra in Ucraina. Biden ha sostenuto che gli Stati Uniti devono sconfiggere la Russia.

Sull'immigrazione: Trump ha dichiarato: "Il nostro confine è considerato il luogo più pericoloso al mondo, e lui (Biden) l'ha aperto. Assassini sono entrati nel nostro paese, stuprano e uccidono donne, è una cosa terribile." Biden ha replicato: "Gli attraversamenti illegali sono diminuiti del 40%. Lui (Trump) sta esagerando e mentendo di nuovo."

Ad un certo punto, Biden ha quasi affrontato direttamente Trump riguardo suo figlio. Trump in precedenza aveva chiamato alcuni veterani "sfigati e perdenti," e ha tirato fuori vari scandali che coinvolgono Hunter Biden.

Biden ha risposto orgogliosamente: "Mio figlio non è né un perdente né uno sfigato. Tu sei il perdente, tu sei lo sfigato. (Trump) Tu non capisci la democrazia americana; la tua morale è come quella di un gatto randagio!"

Biden ha anche erroneamente detto che gli Stati Uniti avevano "sconfitto Medicare." Trump lo ha rapidamente deriso, dicendo che Biden aveva ragione e che Medicare era stato "ucciso" sotto la sua amministrazione. Discutendo del debito nazionale, Biden sembrava perdere il filo del discorso, prima riferendosi ai "miliardari" come "trilionari," poi dimenticando cosa voleva dire e rinunciando. Questo è stato un disastro sul palco del dibattito.

Trump, con la sua lingua affilata e la sua grandiosità, ha attribuito tutti i problemi all'incompetenza di Biden. Biden, balbettando, ha attribuito i problemi al disordine lasciato da Trump. Chi pensi abbia vinto questo dibattito?