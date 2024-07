Doppio appuntamento per approfondire il libro di Enzo Barnabà 'Il sentiero della speranza'

“Dopo la ‘chiusura’ della frontiera di fine Ottocento, a chi non ha i documenti richiesti non resta quindi che percorrere clandestinamente sentieri incerti e pericolosi, guidati da abitanti del paese che cercano di guadagnare qualcosa trasformandosi in passeur e in (minuscoli) contrabbandieri che riempiono lo zaino con qualche stecca di sigarette e un po’ di banane o di pastis, a seconda della domanda dei due ‘mercati’.”

Il brano sopra riportato è tratto dal nuovo libro dello storico Enzo Barnabà dal titolo ‘Il sentiero della speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia’ che racconta della lunghissima storia della frontiera italo-francese tra Ventimiglia e Mentone.

“All’inizio, i sans-papiers sono soprattutto italiani che sperano di trovare in Francia lavoro o asilo (anarchici e membri del Partito socialista disciolto da Crispi). Il passaggio maggiormente praticato è quello che sfiora la Giralda, una torre rocciosa che sovrasta il mare. Di notte, quando viene effettuata la maggior parte dei transiti, se non si è ben guidati, una volta attraversata la frontiera si può essere attratti dalle luci di Mentone e di Monaco e indotti a imboccare un sentiero apparentemente tranquillo che porta invece verso il dirupo della falesia. È il passu d’a Trumba (non ancora ribattezzato dai giornalisti passo della Morte) che si affaccia su uno strapiombo di una settantina di metri: trumba, secondo lo storico locale Renzo Villa, viene infatti da ‘tromba’ nel senso di ‘spazio vuoto’. Un ‘passo’ sul quale a nessun abitante del luogo, passeur o contrabbandiere che sia, viene in mente di arrischiarsi. Se lo si guarda dal basso, si capisce bene il perché”.

Due sono gli incontri con l’autore che si terranno: sabato prossimo a Bordighera alle 16 al Museo Bicknell e venerdì 12 luglio a Sanremo, alla Federazione Operaia (ore 18).