Rinnovate le cariche del Comitato Direttivo Provinciale Fita: Alessia Mela riconfermata Presidente

Si è svolta venerdì scorso l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Comitato Provinciale di Imperia della FITA alla presenza del Vice Presidente Regionale Domenico Baldini, del Consigliere Regionale Anna Marra e dei rappresentanti di tutte le compagnie affiliate.

E stato riconfermato il direttivo uscente così composto:

· Presidente: Alessia Mela della Compagnia “Ramaiolo in Scena” di Imperia

· Vice-Presidente: Luisa Vassallo della Compagnia “A Occhi Aperti” di Imperia

· Segretario: Sergio Giovannini della “Compagnia Stabile città di Sanremo”

La FITA è una rete associativa che oltre a supportare le compagnie amatoriali svolgendo attività di assistenza coordinamento e tutela delle stesse promuove la diffusione dell’arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma. Non ha fini di lucro è apartitica e aconfessionale. “Il bilancio dell'ultimo quadriennio - dichiara il Presidente Alessia Mela - non può che essere positivo, sia per quanto riguarda le attività locali che per quanto riguarda la partecipazione alle iniziative promosse a livello regionale e nazionale".

Autunno/Inverno, la stagione di teatro organizzata in collaborazione con il Comune di Diano Castello, e che si svolge ogni anno presso il Teatro Concordia, è ormai appuntamento consolidato nel panorama teatrale locale. Quest'anno è giunta alla quinta edizione ed è in fase di programmazione. Diverse compagnie hanno partecipato al Premio FITA Liguria Tre Caravelle, ricevendo meritati riconoscimenti ed avendo il privilegio di rappresentare la Liguria Gran Premio di Teatro Amatoriale promosso da Fita Nazionale. Alcuni nostri giovani hanno preso parte al FLAG, laboratorio/selezione organizzato dal Comitato Regionale, che ha permesso loro di accedere ad ITAF ed all'Accademia del Teatro: due eventi formativi nazionali ed internazionali dedicati ai giovani attori affiliati. Con l'entrata in vigore del RUNTS (registro Unico Nazionale Terzo Settore) i comitati Provinciale e Regionale sono stati di supporto per le compagnie anche dal punto di vista burocratico”.

Nell'arco del precedente mandato la FITA Provinciale ha visto raddoppiare il numero delle compagnie affiliate, passate da 7 a 14, segno che il lavoro svolto dal Direttivo in collaborazione con tutte le compagnie affiliate ha dato buoni frutti.